Si eres hondureño y vives en el área de Los Ángeles, tu centro oficial para votar en las elecciones generales de Honduras 2025 es el Consulado General de Honduras en Los Ángeles, habilitado como JRV para el voto presidencial este domingo 30 de noviembre. Para poder ejercer tu derecho, debes estar inscrito en el padrón del voto en el exterior y presentarte con tu DNI hondureño vigente.​ Aquí, te presento la guía completa, tu lugar de votación, requisitos, a qué hora puedes sufragar y más información relevante que debes saber.

Conoce cuáles son los 12 lugares de votación para participar en las Elecciones Generales de Honduras 2025 en los Estados Unidos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de ChatGPT) / Jairo Rúa

¿Dónde queda el consulado de Los Ángeles para votar en las Elecciones Honduras 2025?

El CNE habilitó la sede consular de Los Ángeles como centro de votación porque concentra una de las comunidades hondureñas más grandes en Estados Unidos. La dirección oficial del consulado es:​

Categoría Información Nombre de la Entidad Consulado General de Honduras en Los Ángeles Dirección 435 E. Colorado Street, Suite 500, Glendale, CA 91205, Estados Unidos

El edificio está en el centro de Glendale, en una zona comercial bien conectada con transporte público y estacionamientos cercanos. Medios locales detallan que se puede llegar en bus a través de las rutas 180 y 217, bajando en la parada cercana a The Americana at Brand, a pocos pasos del consulado.​

¿A qué hora puedo votar en Los Ángeles este 30 de noviembre?

Aunque el consulado tiene su propio horario normal de atención de lunes a viernes, la jornada electoral del domingo 30 de noviembre se rige por el horario establecido por el CNE para todas las Juntas Receptoras de Votos. A nivel nacional, la guía oficial fija la apertura de urnas a las 7:00 a. m. y el cierre a las 5:00 p. m. hora local , siempre permitiendo votar a quienes aún estén en fila al momento del cierre.​

En comunicados y videos informativos se ha reiterado que este rango horario aplica también para los centros de votación en consulados de Estados Unidos, incluyendo el de Los Ángeles. La recomendación para la comunidad catracha es llegar temprano, sobre todo en la mañana, porque el consulado espera una alta afluencia de votantes del área metropolitana.​

¿Qué JRV funciona en el consulado y quiénes votan ahí?

El consulado de Los Ángeles forma parte de la red de 15 Juntas Receptoras de Votos que el CNE instaló en 12 ciudades de Estados Unidos para estas elecciones. En el caso del área angelina, la JRV presidencial asignada al consulado atiende a los hondureños que, al tramitar su DNI en esa sede o registrar dirección en California, quedaron vinculados a este centro en el padrón exterior.​

No todas las personas que viven en Los Ángeles están automáticamente habilitadas; solo quienes aparecen en el Censo Nacional Electoral como votantes en el exterior asignados al consulado pueden sufragar allí. Por eso es indispensable verificar en línea tu centro y tu número de JRV antes de presentarte el día de la elección.​

Requisitos para poder votar en el consulado de Los Ángeles

Como hondureño en California, no basta con presentarte en el consulado el 30 de noviembre: debes cumplir con las condiciones fijadas por el CNE para el voto en el exterior. Los puntos clave son:​

Categoría Detalle Importante Documento de Identidad DNI hondureño vigente Es el único documento válido para votar. No se acepta pasaporte, licencia ni documentos de Estados Unidos. Registro Electoral Estar en el padrón Debes aparecer en el Censo Nacional Electoral asignado al centro de votación (ej. “Consulado General de Honduras en Los Ángeles”) o a la JRV correspondiente. Tipo de Voto Solo Presidencial Desde el exterior, solo se puede votar por presidente y designados presidenciales. No se eligen diputados ni alcaldes.

Consejos prácticos para el hondureño en Los Ángeles

Medios locales y el propio consulado han insistido en que la comunidad planifique bien su domingo electoral para evitar contratiempos. Algunas recomendaciones útiles son:​

Organizarte con tiempo para el transporte hacia Glendale, considerando tráfico y parqueo en el área del consulado.​

Llevar solo lo esencial: tu DNI, la captura de tu centro/JRV y, si lo deseas, una botella de agua y algo ligero, respetando las normas del edificio.​

Evitar portar propaganda visible o generar discusiones políticas dentro del consulado, ya que allí rigen tanto las normas diplomáticas como las del CNE.​

Con tu DNI en mano, tu centro verificado y la dirección clara en Glendale, tu voto desde el consulado de Los Ángeles tiene el mismo peso que el de cualquier hondureño en Honduras, y suma para decidir quién gobernará el país tras las elecciones generales de 2025.