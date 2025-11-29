Este domingo 30 de noviembre son las elecciones de Honduras 2025, y si eres hondureño(a) y vives en Houston, Estados Unidos, vas a poder ejercer tu derecho al voto en dicho estado. El tema aquí es saber cuáles son las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que están habilitadas ahí. Si deseas acceder a esa información ahora mismo, llegaste al lugar correcto.

Para poder darte a conocer lo prometido, es fundamental mencionar al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, ya que este anunció que en Houston hay 2 JRV: la 19153 y la 19154. Ambas están ubicadas en el Princess Reception Hall, en 16312 FM 529W, Houston, TX 77095.

Las personas hondureñas que participarán en las elecciones de Honduras 2025 deberán llegar con anticipación a los centros de votación. (Foto: Composición Mag)

Cómo confirmar si realmente te toca votar en Houston

Pero antes de salir de casa para ir directamente al lugar mencionado, es clave que confirmes que efectivamente estás asignado a una de esas JRV. Para hacerlo, el CNE mantiene habilitado el portal de consulta del censo electoral, donde puedes introducir tu número de identidad y ver el centro exacto y la mesa que te corresponde: censo.cne.hn/censo/.​ Ten en cuenta que las JRV solo reciben a los electores que figuran programados en cada una.​

Apertura de los centros de votación

También es importante mencionar que todos los centros de votación elegidos en Estados Unidos para las elecciones de Honduras 2025, de acuerdo a elheraldo.hn, abrirán sus puertas desde las 6:00 am (hora local), por lo que es recomendable llegar con anticipación para evitar largas filas y posibles demoras. Con respecto al cierre del lugar de votación, se informó que eso está programado para las 5:00 pm (hora local).

A tener en cuenta

En las elecciones de Honduras 2025 se podrá elegir al próximo presidente o presidenta de ese país, así como 128 diputados titulares y suplentes al Congreso, 20 diputados titulares y suplentes al Parlamento Centroamericano, 298 alcaldes y vicealcaldes y los regidores de cada municipio. Sin embargo, el voto en el extranjero solo incluye el nivel presidencial definido por la ley electoral.

Pasos prácticos para votar en las Elecciones Honduras 2025

Tu experiencia de voto será más rápida si planificas bien el día. Puedes seguir esta ruta sencilla:​

Verifica tu JRV

Entra al link oficial del CNE para el censo y confirma que apareces en una determinada mesa.

para el censo y confirma que apareces en una determinada mesa. ​Revisa las redes del Consulado General de Honduras en distintos estados, pues se han publicado recordatorios y aclaraciones sobre quiénes pueden votar.​

Prepara tus documentos

Lleva tu DNI original, en buen estado y sin plastificados extra que dificulten la lectura.​

Si quieres ir más seguro, lleva una captura de pantalla o impresión de la consulta del censo donde se vea tu centro y tu JRV asignada.​

Organiza tu traslado

Ciertos lugares pueden quedarte cerca o lejos, según la zona donde vivas. Lo ideal es coordinar con familia o amigos para compartir carro y evitar problemas de parqueo y tráfico.​

Procura llegar con tiempo, tomando en cuenta que puede haber filas, revisión de documentos y controles de seguridad del local.​

En el centro de votación

Al llegar, busca tu mesa correspondiente.

Entrega tu DNI, firma en el listado cuando te encuentren y sigue las instrucciones para marcar la papeleta presidencial de forma correcta y secreta.