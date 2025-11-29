Cuando falta poco para las elecciones generales de Honduras 2025, miles de hondureños residentes en Estados Unidos ya comienzan a prepararse para ejercer su derecho al voto. El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó 12 ciudades estratégicas donde se instalarán 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV), permitiendo que la diáspora participe de manera directa desde territorio estadounidense. Estos centros, distribuidos en iglesias, hoteles, salones de eventos y centros comunitarios, representan una ventana cívica para los casi 400,000 hondureños.

Conoce dónde votas en las elecciones de Honduras de 2025 en los consulados de Estados Unidos

La ciudad con mayor peso electoral vuelve a ser Houston, Texas , donde se concentra el padrón hondureño más numeroso del país. Allí estarán habilitadas las JRV 19153 y 19154, ubicadas en el Princess Reception Hall, en 16312 FM 529W. Debido a la alta afluencia prevista, las autoridades recomiendan que los votantes lleguen con suficiente anticipación el domingo 30 de noviembre para evitar filas y asegurar un proceso fluido.

En la costa oeste, Los Ángeles y San Francisco se convierten en puntos clave para los hondureños de California. En Los Ángeles operará la mesa 19155 dentro de la Church of Scientology of the Valley, en North Hollywood. Mientras tanto, en el área de la bahía, la mesa 19166 estará disponible en St. John’s Presbyterian Church, en Berkeley, sirviendo como centro de votación para toda la comunidad del norte de California.

Están habitadas 15 Juntas Receptoras de Votos distribuidas en centros comunitarios, iglesias y hoteles en 12 ciudades de Estados Unidos (Foto: JRV)

La costa este también tendrá fuerte presencia electoral. En Nueva York , los votantes deberán dirigirse a la Iglesia Católica Our Lady of Sorrows, en Corona, donde funcionará la mesa 19159. Más al norte, los residentes de Boston podrán acudir a la mesa 19165, instalada en La Colaborativa Survival Center, en Chelsea. Y hacia el sur, quienes viven en Washington D. C. podrán votar en el Hotel Comfort Inn de Springfield, Virginia, sede de las mesas 19160 y 19161.

En estados con gran comunidad migrante como Florida , Georgia , Illinois , Louisiana y Carolina del Norte , también habrá centros habilitados. En Miami, las mesas 19156 y 19157 estarán en el Hotel Holiday Inn de Hialeah Gardens. En Atlanta, la mesa 19162 operará en DCA Event Hall, mientras que en Chicago la mesa 19163 atenderá a los votantes en Hispanic Bible School. En Nueva Orleans, la mesa 19158 funcionará en el Apostolado Hispano, y en Charlotte, la mesa 19167 estará ubicada en el Hotel Fairfield Inn.

Texas , uno de los estados con más hondureños, contará con un segundo punto de votación además de Houston. En Dallas, los ciudadanos podrán acudir a la mesa 19164, que se instalará en el salón de eventos Paris Beauty Salon Academy, en Garland. Con estas sedes distribuidas estratégicamente, el CNE busca garantizar que ningún hondureño se quede sin la posibilidad de ejercer su voto en Estados Unidos.

Es importante que los hondureños tengan en cuenta este detalle

Finalmente, el CNE recordó que el único documento válido para votar es el Documento Nacional de Identificación (DNI), por lo que exhortó a todos los ciudadanos a verificar previamente su JRV en el portal oficial y, si aún no han recogido su identificación, acudir cuanto antes al consulado hondureño más cercano. Con el material electoral ya en camino y equipado con GPS para garantizar transparencia en su traslado, el proceso electoral en Estados Unidos está listo para recibir a miles de compatriotas que, desde lejos, mantienen vivo su compromiso con Honduras.