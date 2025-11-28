Más de 399.000 ciudadanos hondureños registrados en el censo electoral podrán votar en Estados Unidos en las elecciones generales de Honduras del domingo 30 de noviembre de 2025, en las que se elegirá a quien asumirá la Presidencia para el período 2026‑2030 y sucederá a Xiomara Castro, la primera mujer en ocupar el cargo en el país. En este artículo te mostraremos las ubicaciones exactas de los principales consulados y centros de votación habilitados en ciudades de California, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Massachusetts, Nueva York, Texas y Washington D. C., para que puedas ubicar tu centro correspondiente y acudir a tu mesa de votación.​

Según los especialistas, se espera una contienda electoral muy reñida en la que ningún candidato parte como claro favorito. Entre ellos destacan Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre); Nasry Asfura, del Partido Nacional de Honduras (PNH); y Salvador Nasralla Salum, del Partido Liberal de Honduras (PLH), quienes figuran en las encuestas con las mayores opciones de llegar a la Presidencia, mientras que Mario Enrique Rivera Callejas, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (DC), y Jorge Nelson Ávila Gutiérrez, del Partido Innovación y Unidad (Pinu), también aspiran a dar la sorpresa en las urnas.

¿Qué requisitos debes cumplir para votar en las Elecciones de Honduras 2025?

Los hondureños en Estados Unidos pueden votar este domingo 30 de noviembre en las elecciones generales de Honduras siempre que tengan su DNI vigente y estén en el censo electoral exterior asignado a un centro de votación en EE. UU. Solo podrán votar por presidente y designados presidenciales, no por diputados ni alcaldes si residen fuera del país.

Tener nacionalidad hondureña y estar inscrito en el Censo Nacional Electoral (padrón del CNE).​

Contar con el Documento Nacional de Identificación (DNI) hondureño vigente; no se aceptan pasaporte ni documentos de EE. UU. para votar.​

Aparecer asignado a una Junta Receptora de Votos (JRV) en un centro habilitado en Estados Unidos.​

¿Cómo votar en las Elecciones Presidenciales de Honduras 2025 desde EE.UU.?

Verifica en línea dónde te toca votar ingresando al portal del CNE ( censo.cne.hn/censo/ ) o a los enlaces oficiales de “¿Dónde me toca votar?” y confirma la ciudad y dirección exacta de tu centro.​

( ) o a los enlaces oficiales de “¿Dónde me toca votar?” y confirma la ciudad y dirección exacta de tu centro.​ Localiza el consulado o centro habilitado más cercano (por ejemplo, sedes en Miami, Nueva York, Houston, Dallas, Los Ángeles, etc.) y revisa en sus redes o página web los horarios específicos de votación.​

El día de la elección, preséntate temprano en el centro asignado con tu DNI hondureño original y sigue las instrucciones de la Junta Receptora de Votos para marcar la papeleta presidencial.​

Si no estás seguro de tu centro, puedes contactar directamente al consulado hondureño de tu estado (por ejemplo, consulados en Texas: McAllen, Houston, Dallas; o en Miami, Nueva York, etc.) para confirmar si figuras en el padrón y el lugar exacto de votación.​

Si no tienes DNI vigente o no apareces en el censo, lamentablemente no podrás votar en estas elecciones, porque la ley exige ambas condiciones para el voto en el exterior.

Puntos de votación: consulados y mesas habilitadas en Estados Unidos

Sede del consulado Dirección Atlanta, Georgia JRV 19162, en DCA Event Hall, ubicado en 880 Indian Trail Road, Suite K, Lilburn, GA 30047.​ Boston, Massachusetts JRV 19165, en La Colaborativa Survival Center, ubicado en 63 Sixth Street, Chelsea, MA.​ Charlotte, Carolina del Norte JRV 19167, en el Hotel Fairfield Inn, ubicado en 8540 East Independence Boulevard, Charlotte, NC 28227.​ Chicago, Illinois JRV 19163, en Hispanic Bible School, ubicada en 7029 West Grand Avenue, Chicago, IL 60707.​ Dallas, Texas La mesa 19164 se instalará en el salón de eventos Paris Beauty Salon Academy, ubicado en 3160 Saturn Road, Garland, TX 75041 Houston, Texas JRV 19153 y 19154, ubicadas en el Princess Reception Hall, en 16312 FM 529W, Houston, TX 77095.​ Los Ángeles, California JRV 19155, en la Church of Scientology of the Valley, ubicada en 11455 Burbank Blvd, North Hollywood, CA 91601.​ Miami, Florida JRV 19156 y 19157, en el Hotel Holiday Inn, ubicado en 7707 NW 103rd Street, Hialeah Gardens, FL 33016.​ New Orleans, Luisiana JRV 19158, en el Apostolado Hispano, ubicado en 2501 Maine Avenue, Metairie, LA 70003.​ Nueva York JRV 19159, en la Iglesia Católica Our Lady of Sorrows, ubicada en 104-11 37th Avenue, Corona, NY 11368.​ San Francisco, California JRV 19166, en St. John’s Presbyterian Church, ubicada en 2727 College Avenue, Berkeley, CA 94705.​ Washington, D. C. JRV 19160 y 19161, en el Hotel Comfort Inn de Springfield, Virginia, ubicado en 6560 Loisdale Court.​

Preguntas frecuentes sobre cómo votar en las Elecciones Honduras 2025 desde EE. UU.​

¿Quiénes pueden votar desde Estados Unidos?

Ciudadanos hondureños con nacionalidad hondureña, que tengan su DNI vigente y estén inscritos en el Censo Nacional Electoral.​

Deben aparecer en el censo electoral exterior asignado a una Junta Receptora de Votos (JRV) en un centro habilitado en Estados Unidos.​

¿Por qué cargos se puede votar en el exterior?

Los hondureños que votan desde el extranjero solo pueden elegir presidente y designados presidenciales.​

No se puede votar por diputados ni alcaldes si el elector reside fuera del país.​

¿Qué documentos necesito para votar?

Es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identificación (DNI) hondureño vigente; no se aceptan pasaportes ni documentos de EE. UU.​

Si no tienes DNI vigente o no figuras en el censo electoral, no podrás votar en estas elecciones.​

¿Dónde consulto mi centro de votación?

Debes verificar en línea en el portal oficial del CNE (censo.cne.hn/censo/) o en los enlaces oficiales de “¿Dónde me toca votar?”.​​

Ahí podrás confirmar la ciudad, el centro habilitado y el número de tu Junta Receptora de Votos (JRV).​

¿En qué ciudades de EE. UU. hay centros de votación?

El CNE habilitó 12 ciudades en Estados Unidos con 15 JRV, en: Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, Houston, Los Ángeles, Miami, New Orleans, Nueva York, San Francisco/Bay Area y Washington D. C.​

Los centros funcionan principalmente en consulados, iglesias, centros comunitarios, hoteles y salones de eventos.​

¿Qué debo hacer el día de la elección?

Llegar temprano al centro asignado con el DNI original, hacer fila en la mesa indicada y seguir las instrucciones de la JRV para marcar correctamente la papeleta presidencial.​

Se recomienda revisar antes las redes o la página web del consulado para confirmar horarios y posibles indicaciones adicionales.​