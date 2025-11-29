Si vives en el área de Washington D. C. o en Virginia (DMV), tu voto para las elecciones generales de Honduras 2025 se emite en un solo centro de votación ubicado en Springfield, Virginia, donde funcionarán dos Juntas Receptoras de Votos (JRV 19160 y 19161) este domingo 30 de noviembre. Podrás votar ahí únicamente si apareces en el padrón del voto exterior y llevas tu DNI hondureño vigente.​ Aquí la guía completa, dónde te toca votar, hora de inicio y cierre y más detalles que debes saber.

Conoce cuáles son los 12 lugares de votación para participar en las Elecciones Generales de Honduras 2025 en los Estados Unidos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de ChatGPT) / Jairo Rúa

¿Dónde me toca votar en DC–Virginia?

Para estas elecciones, el CNE definió que todos los hondureños empadronados en el área de Washington D. C. , Maryland cercano y norte de Virginia votan en un hotel en Springfield, VA. El centro oficial es:​

Categoría Información Centro de Votación Hotel Comfort Inn Springfield Dirección Exacta 6560 Loisdale Court, Springfield, VA 22150, Estados Unidos JRV Habilitadas 19160 y 19161 (dos mesas presidenciales en el mismo hotel)

Aunque se hable de “centro de votación de Washington D. C.”, el punto físico está en Springfield, a pocos minutos de la capital, precisamente para facilitar el acceso a la comunidad hondureña del DMV.​

¿A qué hora puedo votar este 30 de noviembre?

El horario en Washington D. C. y Virginia sigue la jornada oficial de votación establecida por el CNE, con una leve variación según las convocatorias locales. Para el centro del Comfort Inn se ha difundido:​

Evento Horario Notas Apertura de Urnas Entre 7:00 a. m. y 8:00 a. m. hora local Algunas convocatorias locales señalan la apertura a las 8:00 a. m. Cierre de Urnas 5:00 p. m. (17:00 horas) Se respetará el derecho a votar de las personas que sigan en la fila a esa hora.

Lo más prudente es llegar por la mañana, idealmente antes del mediodía, para evitar filas largas y cualquier contratiempo de última hora.​

Cómo saber si realmente te toca votar ahí

No basta con vivir en Washington D. C. o Virginia: solo puedes votar en Springfield si figuras en el censo exterior con asignación a las JRV 19160 o 19161. Para confirmarlo:​

Entra al portal oficial del CNE para el censo: censo.cne.hn/censo/ e introduce tu número de identidad hondureña.​

Verifica que tu centro de votación aparezca como Washington D. C. – Comfort Inn Springfield, 6560 Loisdale Ct., JRV 19160 o 19161.​

Si el sistema te muestra otra ciudad de EE. UU. (Houston, Miami, Nueva York, etc.) o no apareces en el padrón, no podrás votar en el centro del DMV, aunque vivas allí.

Requisitos para hondureños en Washington y Virginia

El CNE y la Sección Consular de la Embajada de Honduras han recalcado que solo quienes cumplan con estos requisitos podrán votar en el Comfort Inn:​

DNI hondureño vigente: es el único documento aceptado; no se permite votar con pasaporte, licencia, ni documentos de EE. UU.​

es el único documento aceptado; no se permite votar con pasaporte, licencia, ni documentos de EE. UU.​ Estar inscrito en el Censo Nacional Electoral y aparecer en el padrón del voto exterior con asignación a las JRV 19160 o 19161.​

y aparecer en el padrón del voto exterior con asignación a las JRV 19160 o 19161.​ No tener inhabilitaciones legales según la Ley Electoral; desde el exterior solo se vota por presidente y designados presidenciales.​

Las autoridades han advertido que miles de hondureños en EE. UU. quedarán fuera por no tener DNI o por no aparecer en el censo, así que es clave haber revisado tu estatus antes del 30.