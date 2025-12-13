Los chilenos que hoy llaman Miami su hogar sienten que este domingo 14 de diciembre de 2025 Chile les habla con fuerza, aun desde la distancia. Aunque el mar los separe y la rutina en Florida siga su curso entre trabajo, estudio y sol eterno, la definición presidencial resuena en cada rincón donde late un corazón chileno. Para quienes ya participaron en la primera vuelta, esta segunda instancia no es solo un trámite más: es una oportunidad concreta de influir en el futuro del país que dejaron atrás, un gesto de identidad y compromiso que los reconecta con sus raíces.

Gracias al voto en el extranjero —organizado por SERVEL y la red consular— este domingo se convierte en una cita cívica que trasciende fronteras, permitiendo que miles de compatriotas en Florida decidan, con un mismo acto, hacia dónde avanza Chile. A continuación, entregamos la información esencial para quienes viven en Miami y desean participar en la segunda vuelta.

Dónde votar en Miami para las elecciones de Chile 2025

Es importante destacar que los locales de votación asignados para esta segunda vuelta corresponden a las sedes diplomáticas, es decir, a los Consulados de Chile, o recintos habilitados por el Servel en ciudades principales de EE.UU. El Consulado General de Chile en Florida se ubica en 800 Brickell Ave., suite 1200, Miami, Florida 33131.

El local de votación asignado en ese estado se encuentra en 11011 SW 104th St, Miami, FL 33176 . Se trata del Miami Dade College Kendall Campus.

Otros puntos importantes a tener en cuenta

Recuerda que podrán sufragar las y los chilenos mayores de 18 años, que tengan su domicilio electoral en el extranjero. El voto es presencial y voluntario .

. Ten en cuenta que las mesas receptoras de sufragio en el exterior operan en general entre las 8:00 y las 18:00 horas locales , siguiendo el rango establecido por Servel, aunque el detalle puede variar ligeramente.​

Los electores pueden votar con su cédula de identidad o pasaporte vigentes. Se aceptarán también aquellos que hayan vencido dentro de los doce meses anteriores a la elección.

Sanciones por no votar en las elecciones de Chile 2025

Las personas que no cumplan con la obligación de sufragar y no presenten una justificación válida podrán enfrentar una penalización económica que oscila entre 0,5 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que hoy representa aproximadamente entre 35.000 y 105.000 pesos chilenos.

La determinación y aplicación de esta multa queda a cargo del Juzgado de Policía Local correspondiente, y los recursos recaudados serán destinados al financiamiento de la municipalidad respectiva.

Estas son las excepciones al voto obligatorio

Hay circunstancias en las que un ciudadano puede quedar liberado de la obligación de votar sin recibir sanciones. Entre ellas se incluyen:

Estar enfermo el día de la elección.

Encontrarse fuera de Chile o en un lugar ubicado a más de 200 kilómetros del local de votación asignado.

Cumplir funciones electorales definidas por la ley.

Tener una discapacidad certificada o contar con una pensión de invalidez registrada.

Sufrir un impedimento grave que pueda ser demostrado ante la autoridad correspondiente.

Para que estas excusas sean válidas, deben ser presentadas ante el Juzgado de Policía Local, junto con los documentos que acrediten la situación, como certificados médicos, comprobantes de viaje u otros antecedentes que respalden la inasistencia.