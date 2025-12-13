En Houston, la comunidad chilena sigue de cerca la llegada del domingo 14 de diciembre, cuando se realizará la segunda vuelta que definirá quién dirigirá Chile durante los próximos cuatro años. En esta instancia se enfrentan Jeannette Jara — candidata de izquierda y centroizquierda — y José Antonio Kast — representante de la derecha y ultraderecha.

Para los chilenos residentes en Houston, este proceso electoral es más que un trámite: es una manera de mantener su conexión con el país y participar activamente en su rumbo político pese a la distancia. Las decisiones que tome la futura administración, ya sea con Jara o con Kast, podrían influir en políticas clave para el desarrollo de Chile. A continuación, te brindamos la información esencial para quienes votarán desde Texas en esta segunda vuelta.

Dónde votar en Houston para las elecciones de Chile 2025

Es importante destacar que los locales de votación asignados para esta segunda vuelta corresponden a las sedes diplomáticas, es decir, a los Consulados de Chile, o recintos habilitados por el Servel en ciudades principales de EE.UU. El Consulado General de Chile en Houston se ubica en 1300 Post Oak Blvd., Suite 1130, Houston, TX 77056.

El local de votación asignado en ese estado se encuentra en 1330 Post Oak Blvd. Segundo piso, ZIP 77056 .

Los chilenos residentes en el exterior y que sean parte del padrón electoral también pueden votar en sus respectivos países (Foto: AFP)

Sanciones por no votar en las elecciones de Chile 2025

Las personas que no cumplan con la obligación de sufragar y no presenten una justificación válida podrán enfrentar una penalización económica que oscila entre 0,5 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que hoy representa aproximadamente entre 35.000 y 105.000 pesos chilenos.

La determinación y aplicación de esta multa queda a cargo del Juzgado de Policía Local correspondiente, y los recursos recaudados serán destinados al financiamiento de la municipalidad respectiva.

Estas son las excepciones al voto obligatorio

Hay circunstancias en las que un ciudadano puede quedar liberado de la obligación de votar sin recibir sanciones. Entre ellas se incluyen:

Estar enfermo el día de la elección.

Encontrarse fuera de Chile o en un lugar ubicado a más de 200 kilómetros del local de votación asignado.

Cumplir funciones electorales definidas por la ley.

Tener una discapacidad certificada o contar con una pensión de invalidez registrada.

Sufrir un impedimento grave que pueda ser demostrado ante la autoridad correspondiente.

Para que estas excusas sean válidas, deben ser presentadas ante el Juzgado de Policía Local, junto con los documentos que acrediten la situación, como certificados médicos, comprobantes de viaje u otros antecedentes que respalden la inasistencia.

Otros puntos importantes a tener en cuenta

Recuerda que podrán sufragar las y los chilenos mayores de 18 años, que tengan su domicilio electoral en el extranjero. El voto es presencial y voluntario .

. Ten en cuenta que las mesas receptoras de sufragio en el exterior operan en general entre las 8:00 y las 18:00 horas locales , siguiendo el rango establecido por Servel, aunque el detalle puede variar ligeramente.​

, siguiendo el rango establecido por Servel, aunque el detalle puede variar ligeramente.​ Los electores pueden votar con su cédula de identidad o pasaporte vigentes. Se aceptarán también aquellos que hayan vencido dentro de los doce meses anteriores a la elección.