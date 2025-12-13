En Washington D.C., la comunidad chilena aguarda con atención la llegada del domingo 14 de diciembre, fecha en la que se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial que definirá quién conducirá Chile durante los próximos cuatro años. En esta instancia compiten Jeannette Jara — candidata de izquierda y centroizquierda — y José Antonio Kast — abanderado de la derecha y ultraderecha.

Para los chilenos que residen en la capital estadounidense, este proceso electoral representa mucho más que una obligación cívica: es una forma concreta de mantener su vínculo con el país y ser parte activa de las decisiones que moldearán su futuro. Lo que determine la próxima administración, ya sea con Jara o con Kast, tendrá impacto en áreas clave del desarrollo nacional. A continuación, presentamos la información esencial para quienes emitirán su voto desde Washington D.C. en esta segunda vuelta

Dónde votar en Washington DC para las elecciones de Chile 2025

Es importante destacar que los locales de votación asignados para esta segunda vuelta corresponden a las sedes diplomáticas, es decir, a los Consulados de Chile, o recintos habilitados por el Servel en ciudades principales de EE.UU. El Consulado General de Chile en Washington se ubica en 1732 Massachusetts Ave. NW, Washigton D.C. 20036. El teléfono para contactar es +1 (202) 530-4109, y cualquier consulta pueden escribir a washington@consulado.gob.cl.

En el caso de Washington DC, el local de votación asignado se encuentra exactamente en 1732 Massachusetts Ave. NW, Washigton D.C. 20036 .

Las mesas receptoras de sufragio abrirán a las 8.00 de la mañana y cerrarán a las 18.00 horas (Foto: AFP)

Otros puntos importantes a tener en cuenta

Recuerda que podrán sufragar las y los chilenos mayores de 18 años, que tengan su domicilio electoral en el extranjero. El voto es presencial y voluntario .

. Ten en cuenta que las mesas receptoras de sufragio en el exterior operan en general entre las 8:00 y las 18:00 horas locales , siguiendo el rango establecido por Servel, aunque el detalle puede variar ligeramente.​

, siguiendo el rango establecido por Servel, aunque el detalle puede variar ligeramente.​ Los electores pueden votar con su cédula de identidad o pasaporte vigentes. Se aceptarán también aquellos que hayan vencido dentro de los doce meses anteriores a la elección.

Sanciones por no votar en las elecciones de Chile 2025

Las personas que no cumplan con la obligación de sufragar y no presenten una justificación válida podrán enfrentar una penalización económica que oscila entre 0,5 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que hoy representa aproximadamente entre 35.000 y 105.000 pesos chilenos.

La determinación y aplicación de esta multa queda a cargo del Juzgado de Policía Local correspondiente, y los recursos recaudados serán destinados al financiamiento de la municipalidad respectiva.

Estas son las excepciones al voto obligatorio

Hay circunstancias en las que un ciudadano puede quedar liberado de la obligación de votar sin recibir sanciones. Entre ellas se incluyen:

Estar enfermo el día de la elección.

Encontrarse fuera de Chile o en un lugar ubicado a más de 200 kilómetros del local de votación asignado.

Cumplir funciones electorales definidas por la ley.

Tener una discapacidad certificada o contar con una pensión de invalidez registrada.

Sufrir un impedimento grave que pueda ser demostrado ante la autoridad correspondiente.

Para que estas excusas sean válidas, deben ser presentadas ante el Juzgado de Policía Local, junto con los documentos que acrediten la situación, como certificados médicos, comprobantes de viaje u otros antecedentes que respalden la inasistencia.