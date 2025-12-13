La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de Chile 2025, que se realizará este domingo 14 de diciembre, no deja de ser tema de conversación. Uno de los puntos que más se toca es el hecho de dónde pueden votar los chilenos que viven en Nueva York y Nueva Jersey. Para que accedas a esa información, lee esta nota por completo.

Antes que nada es importante que sepas que estás habilitado(a) para votar en las Elecciones de Chile 2025 si es que actualizaste tu domicilio electoral ante el Servel (Servicio Electoral de Chile) antes del 28 de junio. Si no lo hiciste, es imposible que puedas participar en este proceso democrático.

Como ya te mencioné lo de arriba, te recalco que los locales de votación asignados para esta segunda vuelta corresponden a las sedes diplomáticas, es decir, a los Consulados de Chile, o recintos habilitados por el Servel en ciudades principales de EE.UU.

Las personas chilenas que participarán en la segunda vuelta de las elecciones de Chile 2025 deberán llegar con anticipación a los centros de votación. (Foto: Composición Mag)

El local de votación para chilenos que viven en Nueva York y Nueva Jersey

Si bien el Consulado General de Chile en Nueva York se ubica en 600 3rd Ave #2808 New York, NY 10016 EE.UU., esa no es la dirección a la que debes ir para ejercer tu derecho al sufragio, pues en su cuenta de Instagram (@consuchileny) se informó que el local de votación asignado en ese estado se encuentra en High School For Environmental Studies, 444 W 56th St, New York, NY 10019.

Ahora, ten en cuenta que el Consulado General de Chile en Nueva York tiene jurisdicción sobre los chilenos residentes en Nueva Jersey, junto con otros estados, ya que es el consulado principal para esa región en USA y cubre la circunscripción consular asignada para facilitar trámites y asistencia consular a los chilenos en esos territorios. Por lo tanto, los que viven en Nueva Jersey también deben acudir al local de votación asignado en Nueva York para poder participar en la segunda vuelta de las Elecciones de Chile 2025.

Horarios para votar en la segunda vuelta de las elecciones de Chile 2025

Las mesas receptoras de sufragio en el exterior operan en general entre las 8:00 y las 18:00 horas locales, siguiendo el rango establecido por Servel, aunque el detalle puede variar ligeramente.​

El horario específico de cada consulado o local en Estados Unidos (por ejemplo, Washington D.C., Los Ángeles, Nueva York, Miami, Houston, San Francisco, etc.) debe revisarse en la publicación oficial de locales de votación de Servel o en las páginas de cada consulado. Esto a raíz de que no existe un listado unificado y detallado de horarios por ciudad accesible en una sola fuente pública para todas las sedes de EE.UU.​

Otros puntos importantes

Esta segunda vuelta definirá al próximo presidente entre dos candidatos de posturas extremas: la izquierdista Jeannette Jara (Unidad por Chile), quien obtuvo la mayoría en la primera vuelta, y el ultraderechista José Antonio Kast (Partido Republicano). Ambos candidatos avanzaron al balotaje tras no superar el umbral necesario para ganar en primera vuelta, con Jara obteniendo un 26,58 % de los votos y Kast un 24,32 %.

Por otro lado, es importante señalar que el voto para los chilenos en el exterior es voluntario y presencial, a diferencia de lo que ocurre en el territorio nacional, donde es obligatorio. Además, podrás votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile 2025 presentando tu cédula de identidad chilena o pasaporte chileno vigentes, o aquellos que hayan vencido en los 12 meses anteriores al día de la elección. Es importante que estos documentos sean originales, no fotocopias ni comprobantes.