Este domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de Chile. A pesar de que ya no falta mucho para ese día, todavía hay chilenos que no saben dónde exactamente pueden ejercer su derecho al sufragio en San Francisco (California, Estados Unidos). Si ese es tu caso, llegaste a la nota correcta para recibir la información.

Primero que nada te digo que estás habilitado(a) para votar en las Elecciones de Chile 2025 si es que actualizaste tu domicilio electoral ante el Servel (Servicio Electoral de Chile) antes del 28 de junio. Si no lo hiciste, es imposible que puedas participar en este proceso democrático.

Habiéndote indicado ello, te recalco que los locales de votación asignados para esta segunda vuelta corresponden a las sedes diplomáticas, es decir, a los Consulados de Chile, o recintos habilitados por el Servel en ciudades principales de EE.UU.

Las personas chilenas que participarán en la segunda vuelta de las elecciones de Chile 2025 deberán llegar con anticipación a los centros de votación. (Foto: Composición Mag)

El local de votación ubicado en San Francisco

Precisamente, si bien el Consulado General de Chile en San Francisco se ubica en 870 Market Street, Suite 1058, San Francisco, CA 94102, esa no es la dirección a la que debes ir para ejercer tu derecho al sufragio, pues el local de votación asignado en ese estado se encuentra en San Francisco Marriott Hotel, 480 Sutter Street, San Francisco, CA 94108.

Horarios para votar en la segunda vuelta de las elecciones de Chile 2025

Ten en cuenta que las mesas receptoras de sufragio en el exterior operan en general entre las 8:00 y las 18:00 horas locales, siguiendo el rango establecido por Servel, aunque el detalle puede variar ligeramente.​

El horario específico de cada consulado o local en Estados Unidos (por ejemplo, Washington D.C., Los Ángeles, Nueva York, Miami, Houston, San Francisco, etc.) debe revisarse en la publicación oficial de locales de votación de Servel o en las páginas de cada consulado. Esto a raíz de que no existe un listado unificado y detallado de horarios por ciudad accesible en una sola fuente pública para todas las sedes de EE.UU.​

Otros puntos importantes

Esta segunda vuelta definirá al próximo presidente entre dos candidatos de posturas extremas: la izquierdista Jeannette Jara (Unidad por Chile), quien obtuvo la mayoría en la primera vuelta, y el ultraderechista José Antonio Kast (Partido Republicano). Ambos candidatos avanzaron al balotaje tras no superar el umbral necesario para ganar en primera vuelta, con Jara obteniendo un 26,58 % de los votos y Kast un 24,32 %.

Por otro lado, es importante señalar que el voto para los chilenos en el exterior es voluntario y presencial, a diferencia de lo que ocurre en el territorio nacional, donde es obligatorio. Además, podrás votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile 2025 presentando tu cédula de identidad chilena o pasaporte chileno vigentes, o aquellos que hayan vencido en los 12 meses anteriores al día de la elección. Es importante que estos documentos sean originales, no fotocopias ni comprobantes.