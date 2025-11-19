Un peligroso reto viral está generando daños importantes en Elk Grove, California, y ya ha provocado la detención de al menos cinco menores involucrados en actos de vandalismo. La policía explicó que se trata del “Door Kick Challenge” de TikTok, un desafío en el que los niños corren hacia la puerta de una casa, la patean con fuerza y luego huyen.

El sargento Jason Jimenez señaló que, en los últimos 30 días, el departamento recibió ocho reportes relacionados con este reto y realizó cinco arrestos. Dos de los detenidos tienen 13 años, mientras que sobre los otros tres no se detallaron sus edades, aunque en un comunicado los describieron simplemente como “jóvenes”.

Según CBS News, uno de los incidentes dejó un marco de puerta completamente destrozado, lo que costó más de 900 dólares en reparaciones.

Jimenez advirtió que, si los daños superan los 950 dólares, los responsables podrían enfrentar cargos por delitos graves, siendo los padres quienes tendrían que asumir los costos.

Las víctimas describen el terror de escuchar golpes que parecen intentos de invasión. (Foto: CBS News Sacramento / YouTube)

El sargento añadió que el miedo que experimentan las personas dentro de las casas afectadas “es incalculable”.

Ronnie Monroe, cuya puerta de garaje resultó dañada, describió el riesgo real que implica el reto. “Alguien podría salir con un arma, y uno nunca sabe, estos niños podrían terminar muertos por una broma estúpida”, dijo mientras mostraba la abolladura en su puerta.

Monroe contó que su garaje fue pateado en semanas consecutivas durante septiembre: la primera vez ocurrió a la 1 a.m. y la siguiente alrededor de las 5 a.m.

“Mi nieta entró corriendo, asustada y muy angustiada, lo cual entiendo perfectamente”, relató.

Algunos incidentes generaron reparaciones de cientos de dólares y podrían derivar en cargos graves. (Foto: CBS News Sacramento / YouTube)

La familia de Monroe incluso se subió a sus autos para perseguir a los niños y terminó encontrándolos en la casa de otro vecino cometiendo el mismo acto.

Jimenez señaló que la sensación para las víctimas es alarmante: “Suena como si alguien estuviera derribando tu puerta para intentar lastimar a tu familia”.

Los oficiales escolares han estado colaborando para identificar a los jóvenes involucrados, utilizando los videos compartidos en redes sociales.

“Lo que empieza como un simple reto o una tendencia puede ser divertido para algunos, pero puede resultar traumatizante y traumático para otros”, afirmó Jimenez.

Las autoridades piden a los padres hablar con sus hijos sobre los peligros a los que se exponen al seguir tendencias de Internet. (Foto referencial: Pixabay)

Otra víctima compartió un video con CBS13 en el que se ve a los presuntos agresores llegando en bicicletas eléctricas antes de una fuerte patada. El golpe fue tan intenso que la persona pensó que se trataba de un accidente automovilístico.

“No puedes atraparlos si no puedes verlos. Se suben a bicicletas eléctricas y desaparecen”, explicó Monroe.

La policía espera que los jóvenes abandonen el reto antes de que alguno termine pateando la puerta equivocada y ocurra una tragedia.

El sargento Jimenez pidió a todos los padres que conversen con sus hijos sobre el peligro de este desafío y que, si les ocurre algo similar en sus hogares, llamen inmediatamente al 911.

Otros retos peligrosos de TikTok

Los retos virales de TikTok buscan popularidad, pero representan riesgos graves y a menudo mortales. Muchos implican asfixia, como el Blackout Challenge, que causó daño cerebral y muertes por estrangulamiento. Otros desafíos promueven la ingesta de sustancias tóxicas como el Benadryl Challenge o el Tide Pod Challenge (detergente), provocando intoxicaciones, convulsiones y fallas cardíacas.

Hay otros retos que causan autolesiones extremas, como el Salt and Ice Challenge, que produce quemaduras graves, o el Tripping Challenge, que resulta en caídas violentas con riesgo de fracturas y lesiones en la cabeza.

La búsqueda de la viralidad no justifica estos peligros, por lo que es fundamental educar y denunciar estos contenidos para evitar consecuencias permanentes o fatales en jóvenes.

