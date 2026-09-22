DoorDash acordó pagar $131.5 millones para cerrar una investigación del gobierno de Nueva York que determinó que la compañía había pagado de menos o con retraso a trabajadores encargados de realizar entregas de comida. El acuerdo fue alcanzado con el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la ciudad y contempla pagos para cientos de miles de repartidores.

La mayor parte del dinero estará destinada directamente a los llamados “Dashers”. DoorDash informó que entregará casi $115 millones en compensaciones a unos 264,000 trabajadores, mientras que otros $16.7 millones corresponden a una multa incluida en el acuerdo.

¿Cuánto dinero recibirán los trabajadores?

Reuters informa que, dentro de los fondos destinados a los repartidores, $83 millones servirán para resolver una disputa sobre la forma en que se calculaba el pago de quienes estaban conectados a la aplicación y disponibles para recibir pedidos, aunque no estuvieran realizando una entrega en ese momento. Otros $12.3 millones corresponden a pagos que no se realizaron o que llegaron con días o incluso semanas de retraso.

La empresa señaló que el pago medio para los trabajadores involucrados será de aproximadamente $48. El acuerdo, por tanto, no significa que los 264,000 repartidores vayan a recibir la misma cantidad, ya que el monto depende de los problemas de pago que hayan afectado a cada trabajador.

DoorDash también reconoció públicamente que hubo errores en su sistema.

“En pocas palabras, metimos la pata”, afirmó la compañía en un comunicado. “Nuestros errores significaron que algunos Dashers recibieron pagos insuficientes o con retraso. Aunque estos errores no fueron intencionales, eso no los hace aceptables”.

Cerca de $115 millones se destinarán a unos 264,000 trabajadores, mientras que otros $16.7 millones corresponden a una multa. (Foto: Referencial / Freepik)

¿Qué provocó los problemas de pago?

Según DoorDash, algunas de las equivocaciones estuvieron relacionadas con pedidos que atravesaban los límites de la ciudad, entregas con varios puntos de recogida o destino y pedidos que solo se completaban parcialmente o eran cancelados. La empresa también atribuyó otros casos a errores técnicos y a información bancaria incompleta de algunos trabajadores.

La compañía aseguró que ya corrigió los problemas técnicos que provocaron las equivocaciones.

El acuerdo busca resolver las diferencias con las autoridades de Nueva York y poner fin a la investigación sobre la manera en que DoorDash calculó y entregó determinados pagos a sus trabajadores.

El acuerdo llega después de otra disputa

El nuevo acuerdo se produjo casi ocho meses después de que las autoridades de Nueva York acusaran a DoorDash y Uber Eats de utilizar cambios en sus plataformas que, según la ciudad, hicieron que los trabajadores dejaran de recibir más de $550 millones en propinas. Ese caso generó otra disputa entre las aplicaciones de reparto y las autoridades municipales.

Es importante distinguir ambos asuntos. El acuerdo de $131.5 millones anunciado ahora está relacionado con pagos insuficientes o retrasados y con la forma de calcular determinadas remuneraciones, mientras que el caso anterior sobre las propinas dio lugar a un acuerdo separado de $16.75 millones con la Fiscalía General de Nueva York.

DoorDash reconoció que cometió errores y señaló que ya corrigió los problemas técnicos relacionados con los pagos. (Foto referencial: Freepik)

Nueva York mantiene reglas específicas para repartidores

Nueva York cuenta con normas específicas para los trabajadores de aplicaciones de entrega. Actualmente, las plataformas de reparto de comida y comestibles deben pagar a los trabajadores al menos $22.13 por hora, sin contar las propinas, por el tiempo que dedican a preparar y realizar entregas, según el sitio web oficial del Gobierno.

DoorDash y otras plataformas como Uber Eats y Grubhub han mantenido distintas disputas legales con la ciudad por las normas que regulan el trabajo de los repartidores.

El nuevo acuerdo añade otro capítulo a esa relación y establece pagos para los trabajadores afectados por los errores identificados durante la investigación.