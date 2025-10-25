Ángel Zarco y Carlos Perea, dos agricultores del condado de Madera, en California, fueron reconocidos por su valentía tras salvar a 20 niños de un incendio en un autobús escolar.

El incidente ocurrió mientras ambos reparaban un tractor cerca de su zona de trabajo. De repente, notaron que un autobús escolar se detuvo en un cruce y que la parte trasera del vehículo estaba en llamas. Sin pensarlo dos veces, corrieron a avisar al chofer y ayudaron a sacar a los niños antes de que el fuego los alcanzara.

El autobús escolar en California se detuvo en llamas, pero los agricultores lograron rescatar a todos los niños a tiempo. | Crédito: Madera County

“Nos subimos, en eso revisamos y ya había como seis filas de asientos quemándose. Un momento más que hubiera durado [el incendio] y no sé qué hubiera pasado”, relató Perea Romero a Univision Noticias.

Por su parte, Zarco explicó: “Solo vimos el fuego y pensamos: ‘Es mejor sacar a los niños y asegurarnos que estén bien’. Tengo sobrinas y sobrinos. Dos de ellos van en esos camiones que recorren la zona”.

La Corte de Supervisores de Madera decidió otorgarles un reconocimiento oficial por su coraje y valentía, destacando que arriesgaron sus vidas para rescatar a los 20 niños a salvo.

“Que estos hombres mostraran fortaleza y comprensión de la situación para salvar a los niños hizo una gran diferencia en lo que pudo ser una tragedia”, afirmó Larry Pendarvis, jefe de la División de Bomberos de California.

La Corte de Supervisores de Madera reconoció su valentía en California. | Crédito: Madera County

Zarco también destacó la satisfacción de trabajar junto a Perea Romero: “Él está feliz porque toda su vida ha estado aquí, como por 20 o 30 años, o más, en Madera. Y está feliz de poder ayudar a su comunidad”.

Gracias a su rápida acción y valentía, lo que pudo haber sido una tragedia terminó con un acto de heroísmo que la comunidad de Madera celebra hoy.

