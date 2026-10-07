Moverse en bus por el sur de Brooklyn tendrá cambios importantes para quienes recorren Midwood, Bensonhurst y Bath Beach. La ciudad de Nueva York, con su alcalde Zohran Mamdani a la cabeza, anunció este 6 de octubre el inicio de las obras para rediseñar Bay Parkway y Cropsey Avenue, mediante vías reservadas al transporte público, mejoras peatonales y ajustes en las reglas de estacionamiento y carga. Para los pasajeros de la B6, B82, X28 y X38 que dependen de estos servicios para llegar al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o hacer las compras del día, el objetivo es concreto: pasar menos tiempo atrapados en el tráfico y cruzar con mayor seguridad. La intervención busca beneficiar a unos 35,000 usuarios diarios dentro del corredor.

El alcalde Zohran Mamdani y el comisionado del Departamento de Transporte de Nueva York (NYC DOT), Mike Flynn, presentaron la iniciativa. Según la administración municipal, los autobuses pueden circular actualmente a velocidades de apenas 3 millas por hora en Bay Parkway, una muestra de las demoras que se pretende reducir.

El anuncio corresponde al comienzo de los trabajos, no a la puesta en funcionamiento de toda la infraestructura. El comunicado oficial tampoco precisa una fecha de finalización ni cuándo estarán habilitados todos los tramos.

Unas líneas que pasan por Brooklyn tendrán una mejora importante en su recorrido diario (Foto: MTA)

¿DÓNDE ESTARÁN LOS NUEVOS CARRILES?

La intervención comprende dos sectores del sur de Brooklyn:

Calle Tramo incluido en el proyecto Bay Parkway Desde Avenue J hasta Shore Parkway Cropsey Avenue Desde Bay Parkway hasta 26th Avenue

La ubicación de las vías exclusivas variará según el espacio disponible y las necesidades de cada intersección. El NYC DOT empleará principalmente una configuración separada del borde de la acera, conocida como offset bus lanes.

Donde se requiera incorporar un espacio específico para girar a la izquierda, los autobuses circularán junto a la acera. Esa distribución recibe el nombre de curbside bus lanes.

La finalidad es dar prioridad al transporte público y reducir los retrasos causados por la congestión. Sin embargo, las autoridades no han anunciado cuántos minutos podrían ahorrar los pasajeros con el rediseño.

Las cuatro rutas beneficiadas serán:

B6.

B82.

X28.

X38.

La B6 ocupa el primer lugar entre las líneas más utilizadas de Brooklyn, mientras que la B82 se sitúa en el cuarto, según datos municipales. El proyecto también contempla los servicios exprés X28 y X38.

Ruta Tipo de servicio Objetivo de la intervención B6 Local Reducir las demoras y mejorar la confiabilidad B82 Local Favorecer una circulación más rápida y regular X28 Exprés Agilizar el recorrido por los tramos intervenidos X38 Exprés Disminuir los retrasos asociados con la congestión

Estas mejoras constituyen objetivos generales, no resultados comprobados. La ciudad tampoco publicó proyecciones de ahorro de tiempo para cada línea.

¿QUÉ CAMBIARÁ EN LAS INTERSECCIONES?

El rediseño incluye medidas de seguridad para peatones, conductores y ciclistas. Además de reorganizar la circulación, contempla modificaciones en los cruces y en los lugares donde se permitirá girar a la izquierda.

Entre las actuaciones anunciadas figuran:

Mejoras en las rampas peatonales.

Instalación de 18 nuevas islas centrales.

Extensiones pintadas de las medianas.

Ampliaciones demarcadas de las aceras en determinadas intersecciones.

Nuevos carriles exclusivos para giros a la izquierda en 14 cruces con alta demanda.

Restricciones de esa maniobra en la mayoría de las demás intersecciones de Bay Parkway.

Para quienes manejan por la zona, uno de los ajustes más relevantes será identificar dónde podrán doblar a la izquierda. El diseño concentra esa maniobra en puntos con espacio específico y la restringe en otros.

La administración cita un estudio del NYC DOT que asocia los carriles exclusivos para ese movimiento con una reducción del 15% en las lesiones de peatones y ciclistas vinculadas a dichos giros. Las restricciones correspondientes estuvieron relacionadas con una disminución del 40% en los daños sufridos por ambos grupos.

Esos porcentajes pertenecen a la investigación mencionada, no a resultados obtenidos en las calles intervenidas. Por lo tanto, no deben interpretarse como una reducción ya registrada tras el inicio de las obras.

Bay Parkway y Cropsey Avenue forman parte de los corredores prioritarios de Vision Zero debido a sus elevados niveles de lesiones peatonales. Entre 2021 y 2025, cuatro personas murieron en choques de tránsito en estas vías —dos durante el último año de ese periodo— y otras 26 sufrieron heridas graves.

Se prevé que unos 35,000 pasajeros diarios se van a beneficiar con esta mejora (Foto: MTA)

ESTACIONAMIENTO Y ZONAS DE CARGA

La reorganización también contempla ajustes para quienes aparcan, reciben mercancía o realizan entregas. El propósito es atender esas actividades mientras se reserva espacio para el transporte público.

El NYC DOT anunció las siguientes medidas:

Ajustar los horarios de los parquímetros existentes.

Incorporar espacios de estacionamiento regulado alrededor de las esquinas de algunos tramos con alta demanda.

Crear zonas de carga y descarga vecinales, denominadas Neighborhood Loading Zones.

Habilitar áreas para camiones, conocidas como Truck Loading Zones, destinadas a recogidas y entregas.

Para quien toma el bus después de comprar en la bodega o para el comerciante que recibe productos en su local, estos cambios abarcan más que el recorrido de una línea. La propuesta busca organizar distintos usos de la calle sin dejar de atender las necesidades de los negocios y residentes.

El comunicado no detalla cuántos lugares para aparcar se eliminarán o incorporarán en cada cuadra. Por eso, todavía no es posible establecer el balance de espacios disponibles tras la intervención.

UN PLAN PARA CINCO DISTRITOS

Las obras forman parte de Next Stop: Fast Buses, Better Service, una iniciativa de la administración de Mamdani junto con la gobernadora Kathy Hochul y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA). Su objetivo es mejorar la velocidad y confiabilidad en 175 rutas, equivalentes a cerca del 75% de las líneas de autobús de Nueva York.

Durante 2026, el gobierno municipal ha impulsado proyectos de prioridad para estos servicios en los cinco distritos:

Distrito Corredores mencionados por la ciudad Bronx Fordham Road, 161st Street y Tremont Avenue Manhattan 34th Street, 116th Street, Madison Avenue y Lexington Avenue Brooklyn Marcy Avenue, Flatbush Avenue, Utica Avenue, Church Avenue y Linden Boulevard Staten Island Victory Boulevard Queens Broadway

La relación reúne iniciativas avanzadas durante el año, aunque eso no significa que todas estén terminadas. Tampoco implica que compartan la misma configuración o se encuentren en idéntica etapa de ejecución.

En el sur de Brooklyn, la apuesta combina viajes más confiables con cruces seguros en corredores que registran muertes y lesiones graves. Para los usuarios de las cuatro rutas involucradas, sigue pendiente conocer el calendario completo y cuánto podrían mejorar sus recorridos una vez que termine la intervención.