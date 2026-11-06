Para quienes dependen del bus para llegar al trabajo, llevar a los niños a la escuela o hacer sus diligencias en Brooklyn, la intervención en DeKalb Avenue y Lafayette Avenue busca atender una preocupación cotidiana: trasladarse con menos demoras y mayor seguridad. La ciudad de Nueva York anunció este jueves 5 de noviembre el comienzo de una transformación que incorporará 2.7 millas de carriles exclusivos, además de infraestructura ciclista protegida y mejoras peatonales. La principal beneficiada será la B38, utilizada por aproximadamente 18,000 pasajeros diarios y cuyo recorrido conecta Downtown Brooklyn con sectores de Bedford-Stuyvesant, conocido como Bed-Stuy, y Bushwick.

El alcalde Zohran Mamdani y el comisionado del Departamento de Transporte municipal (NYC DOT), Mike Flynn, presentaron la iniciativa. Su objetivo es agilizar los desplazamientos y reducir los riesgos para quienes caminan o pedalean por ambos corredores. Aunque la construcción ya comenzó, las autoridades no precisaron cuándo concluirá.

Los buses de la MTA están siendo ajustados en todos los distritos para que ofrezcan un mejor servicio a los pasajeros (Foto: Getty Images)

¿QUÉ TRAMOS DE DEKALB Y LAFAYETTE TENDRÁN CARRILES EXCLUSIVOS?

La intervención abarcará los siguientes sectores:

DeKalb Avenue: desde Broadway hasta Flatbush Avenue.

Lafayette Avenue: entre Ashland Place y Patchen Avenue.

El diseño contempla espacios reservados para autobuses junto a la acera, denominados curbside bus lanes, y otros separados del borde de la calle, conocidos como offset bus lanes. A esta distribución se sumarán rutas ciclistas protegidas y ajustes destinados a reforzar la seguridad vial.

Avenida Tramo anunciado Intervenciones previstas DeKalb Avenue Entre Broadway y Flatbush Avenue Carriles para autobuses, infraestructura ciclista protegida y mejoras de seguridad Lafayette Avenue Entre Ashland Place y Patchen Avenue Espacios prioritarios para el transporte público y adecuaciones destinadas a peatones y ciclistas

Las 2.7 millas anunciadas corresponden al proyecto conjunto, no a cada avenida por separado.

LA B38 SERÁ LA PRINCIPAL BENEFICIADA

La B38, operada por la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), moviliza aproximadamente a 18,000 pasajeros diarios. Con esta reorganización, el municipio pretende reducir las demoras y ofrecer mayor regularidad durante los recorridos.

La importancia del servicio también se refleja en los hábitos de movilidad del vecindario. Según las cifras difundidas por la Alcaldía, el 80% de los residentes ubicados a un cuarto de milla de esa ruta se dirige al trabajo en transporte público, bicicleta o a pie. Además, la mayoría de los hogares del entorno carece de automóvil.

Para esa población, contar con conexiones confiables resulta fundamental al organizar la jornada. Por ello, la propuesta combina prioridad para los buses con condiciones más seguras alrededor de las paradas y a lo largo del trayecto.

¿QUÉ MEJORAS HABRÁ PARA PEATONES Y CICLISTAS?

El NYC DOT incorporará infraestructura protegida para bicicletas y otras adecuaciones orientadas a disminuir los peligros en ambas vías. Estas medidas acompañarán la redistribución del espacio destinado al tránsito.

Según el balance municipal, los siniestros ocurridos en DeKalb y Lafayette desde 2021 dejaron:

841 personas heridas.

47 con lesiones graves, incluidas dentro del total anterior.

Una víctima mortal.

Al presentar las obras, Mamdani sostuvo que los neoyorquinos no deberían tener que elegir entre llegar a tiempo y desplazarse de manera segura. Bajo ese planteamiento, la administración busca atender tanto las necesidades de los pasajeros como las de quienes caminan o pedalean.

¿CUÁNDO ESTARÁN LISTOS LOS NUEVOS CARRILES?

El comunicado del 5 de noviembre confirma el comienzo de la construcción, pero no establece una fecha de finalización. Tampoco incluye un calendario por sectores ni calcula cuántos minutos podría ahorrar cada viaje.

Estos son los principales datos anunciados:

Aspecto Información confirmada Ubicación DeKalb Avenue y Lafayette Avenue, en Brooklyn Extensión para autobuses 2.7 millas entre ambos corredores Configuraciones previstas Junto a la acera y separadas del borde de la calle Línea beneficiada B38 de la MTA Usuarios alcanzados Aproximadamente 18,000 pasajeros diarios Infraestructura adicional Rutas ciclistas protegidas y mejoras de seguridad peatonal Estado del proyecto Inicio de construcción anunciado el 5 de noviembre de 2026 Fecha de finalización No especificada por las autoridades

Los buses de Nueva York siguen presentando mejoras para hacer que los viajes sean más rápidos (Foto: MTA)

¿CÓMO ENCAJA LA INTERVENCIÓN EN EL PLAN DE TRANSPORTE DE NUEVA YORK?

Las obras forman parte de Next Stop: Fast Buses, Better Service, una iniciativa impulsada por la administración de Mamdani, la gobernadora Kathy Hochul y la MTA. Su alcance comprende 175 rutas, equivalentes a casi el 75% de la red de autobuses neoyorquina.

En Brooklyn, el anuncio se suma a proyectos identificados por el municipio en Flatbush Avenue, Marcy Avenue, Utica Avenue, Church Avenue y Linden Boulevard. Para quienes utilizan la B38, la novedad concreta es el inicio de los trabajos en DeKalb y Lafayette, mientras queda pendiente conocer el cronograma de conclusión.