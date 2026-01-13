Este martes 13 de enero es clave para el panorama climatológico en Texas, ¿por qué? pues una baja presión cruzará el estado de la Estrella Solitaria dejando nubes, temperaturas en los 50° y alguna llovizna aislada, todo esto tras las bajas temperaturas que se registraron el último fin de semana y varios días de grados en el termómetro muy por encima del promedio. Si esta semana laboral la arrancaste con bastante frío y algo de lluvia, es importante que te prepares para lo que vendrá en los siguientes días ya que dos frente fríos tienen en la mira a esta parte de Estados Unidos. Si eres residente o estás próximo a arribar como turista, no dejes de lado la ropa de abrigo porque sí que la vas a necesitar. Aquí la información que debes tomar en cuenta.

Sistema de baja presión en Texas

“Una baja presión se mantiene sobre el extremo norte de la república mexicana y nos está impulsando mucha humedad desde el Pacífico, básicamente nos va a visitar este martes y nos va a dejar un ambiente muy nuboso durante casi todo el día, así que las temperaturas van a mantenerse frías durante casi todo el día en el rango de los 50°F y 58°F para la zona de Houston y no se descarta algún chubasco de carácter aislado. Esa baja presión nos va a empezar a dejar un ambiente un poco más soleado para final del martes, pero otro frente frío nos va a cruzar durante la mañana del miércoles para dejarnos otro refuerzo de aire fresco y seco llegando desde el extremo norte del país. Entonces son dos los frentes que esta semana nos van a visitar de cara a los próximos siete días. Uno el miércoles y otro el del viernes, que es importante”, explicó Pablo Sánchez, meteorólogo de Telemundo Houston.

Por su parte, Gabriel Torres, meteorólogo de Univision 41 en San Antonio, Texas, agregó que “estamos arrancando este martes con varias cosas que están pasando. Tenemos el patrón de temperatura fresca y contamos con algunos aguaceros bastante dispersos. La lluvia podría continuar hasta el mediodía del martes y hay que tener precaución al manejar por carreteras mojadas, antes de que el cielo comience a despejarse por la tarde. Máxima cercana a los 60°F y ambiente mayormente nublado. El especialista recomendó no guardar el abrigo porque el clima seguirá fresco”.

Un par de frentes fríos congelarán el norte de Texas esta semana. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Pronóstico para la semana en Texas con dos frentes fríos

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Fort Worth, este es el panorama para la semana:

El martes se esperan temperaturas similares, con cielos parcialmente soleados.

La temperatura máxima del miércoles 14 de enero rondará los 15 °C debido a la llegada de un frente frío a la región.

Para el jueves 15 de enero se esperan temperaturas máximas diurnas que rondarán los 10 °C y descenderán a menos de 0 °C durante la noche.

El viernes 16 de enero, las temperaturas rondarán los 10 °C, con la llegada de otro frente frío durante el día.

Las temperaturas rondarán los 10 °C el sábado 17 de enero, con mínimas nocturnas cercanas a cero grados.

Las máximas diurnas del domingo 18 de enero subirán ligeramente, hasta los 15 °C.

