En Mississippi la suerte no llegó sola, sino por partida doble. En apenas dos noches consecutivas, dos jugadores distintos lograron convertir un simple boleto de lotería en una fortuna inesperada de $2 millones cada uno, llevando la emoción de Mega Millions y Powerball a lo más alto en el estado.

El primer golpe de suerte ocurrió el martes 26 de agosto, cuando un boleto de Mega Millions comprado en el Pilot Travel Center de Moss Point, en la Costa del Golfo, logró acertar los cinco números blancos (7, 12, 30, 40 y 69).

Un jugador de Mississippi ganó $2 millones en Mega Millions gracias al Megaplier automático. | Crédito: Mike Stewart / AP

Ese acierto representaba un premio de $1 millón, pero el boleto incluía el Megaplier automático, lo que duplicó la cantidad hasta alcanzar los $2 millones.

Según WLBT 3, se trata del premio más alto entregado en Mega Millions desde la actualización del juego en abril de 2025.

La historia se repitió la noche siguiente (27 de agosto), pero esta vez con Powerball. Un jugador que adquirió su boleto en Mike’s Food & Gas en Coldwater, al norte del estado, también acertó los cinco números blancos, asegurando inicialmente un premio de $1 millón.

Otro afortunado acertó los cinco números en Powerball y duplicó su premio con la opción Power Play. | Crédito: Reuters

Gracias a la decisión de añadir la opción Power Play por un dólar extra, la suma se duplicó, alcanzando los $2 millones.

¿Qué días se juega el Powerball en Estados Unidos?

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados. Asegúrese de comprar sus boletos antes de las 9:59 p.m. para participar. Puede agregar Power Play para aumentar los premios que no sean del jackpot, o Double Play para tener la oportunidad de ganar hasta $10 millones en efectivo.

¿Cómo se juega a Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar?

Para jugar, debes elegir cinco números de bolas blancas (del 1 al 70) y un número para la bola dorada “Mega Ball” (del 1 al 24). Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para llevarte el premio mayor, las probabilidades son de aproximadamente 1 en 290.5 millones.

