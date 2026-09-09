Hace 25 años, Leslie y Alexis se conocieron en una iglesia de Texas, Estados Unidos, sin imaginar que aquella amistad terminaría uniendo a sus familias de una manera inesperada. Ambas tenían entre finales de sus 20 y comienzos de sus 30 años y rápidamente se hicieron inseparables. Poco después descubrieron otra coincidencia: las dos estaban embarazadas al mismo tiempo.

“Mi madre estaba embarazada de mí, y mi suegra estaba embarazada de mi cuñado (nacimos con dos días de diferencia)”, contó Macy, de 24 años, a la revista People.

La familia de Macy se mudó de Texas a Washington cuando ella tenía aproximadamente un año, mientras que Alexis y los suyos permanecieron en Texas antes de trasladarse posteriormente a California. Aunque la distancia hizo que los niños no crecieran juntos, sus madres mantuvieron intacta su amistad y continuaron visitándose durante los años siguientes.

“Realmente no vi mucho a mi esposo mientras crecía, aunque sabía de él”, detalló la joven. “Pero incluso con la distancia, nuestras mamás siguieron siendo buenas amigas. Su mamá iba a Washington a visitarnos y mi mamá iba a visitarlos”.

Leslie y Alexis se conocieron en una iglesia de Texas sin imaginar que aquella amistad terminaría uniendo a sus familias. (Foto: @macyrschmitt / Instagram)

Las madres tuvieron una idea que cambiaría sus vidas

El destino volvió a cruzar los caminos de Macy y David cuando ambos terminaron estudiando en la misma universidad. Para entonces, ella ya sentía cierta atracción por aquel viejo conocido de la familia.

“Ya estaba enamorada de él y lo conocía como el ‘amigo de la familia lindo’, pero no nos conocíamos bien”, explica Macy. Fue entonces cuando sus madres decidieron intervenir y tratar de acercarlos.

Alexis convenció a su hijo David, que tenía 27 años y era tres años mayor que Macy, para que le enviara un mensaje. La estrategia funcionó: ambos tuvieron su primera cita y comenzaron a salir en octubre de 2020. El compromiso llegó en mayo de 2021 y la pareja se casó en diciembre de ese mismo año.

Macy recuerda el momento en que David llamó a su madre para contarle que habían decidido casarse. Alexis se alegró, aunque inmediatamente quiso asegurarse de que su hijo no estuviera tomando la decisión únicamente para complacerla.

“David, quiero asegurarme de que no estás haciendo esto por mí, no sientas presión solo porque yo quería que salieras con ella”, le dijo.

Las madres ayudaron a que sus hijos se conocieran mejor. Poco tiempo después, la pareja comenzó una relación que terminó en matrimonio. (Foto: @macyrschmitt / Instagram)

De una cita organizada a una nueva generación

La respuesta de David dejó claro que el matrimonio no tenía nada que ver con una obligación hacia su madre. “Mamá, la amo. Obviamente no voy a casarme con ella solo porque tú quieres que lo haga”, recuerda Macy que respondió.

La joven asegura que ambas madres apenas podían creer que su intento de presentarlos hubiera terminado realmente en una boda.

“Creo que ninguna de las dos mamás podía creer que realmente funcionara y que sus hijos se casaran”, relata Macy. Para ella, además, la historia tuvo un significado especial: “No podría haber pedido una situación mejor porque ahora sé que no solo le gusto a mi suegra, ¡ella me eligió!”.

La historia dio otro giro en noviembre de 2025, cuando Macy y David descubrieron que iban a convertirse en padres.

Para anunciar la noticia a sus familias utilizaron un pequeño body de recién nacido. La reacción de las dos abuelas fue inmediata: estaban felices de saber que finalmente tendrían un nieto en común.

Tras contraer matrimonio, Macy y David le dieron la bienvenida a su hija Juliette a finales de julio. (Foto: @macyrschmitt / Instagram)

El bebé que terminó de unir a las dos familias

Juliette nació a finales de julio y se convirtió en la primera nieta de los padres de David.

“Estaban muy felices por nosotros. Este es el primer nieto para los padres de David, así que no podían esperar para convertirse en abuelos”, cuenta Macy. “Nuestras dos mamás no paraban de decir lo emocionadas que estaban de compartir un nieto”.

Así, una amistad que comenzó en una iglesia de Texas hace un cuarto de siglo terminó dando lugar a una historia familiar difícil de imaginar.