Dos adolescentes de 12 y 13 años, identificados como Felix Cohen Romero y Bentley Ryan Wehrly, causaron daños por más de 50 mil dólares en la biblioteca de la Friendship Elementary, en Deltona, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia en Facebook.

Las autoridades contaron que ambos menores confesaron haber destrozado la biblioteca después de que se publicara un video del incidente.

La noche del suceso, a la 1 de la madrugada, la policía llegó tras activarse una alarma de incendio.

Las cámaras de seguridad los grabaron rompiendo puertas de vidrio, dañando muebles y dejando grafitis. (Foto: Volusia Sheriff's Office / Facebook)

El video de las cámaras corporales de los agentes mostró el caos: una puerta de vidrio rota, muebles dañados, libros tirados por todas partes y grafitis en las puertas.

Los oficiales entraron con armas desenfundadas, pensando que podían encontrar a los responsables dentro.

Las cámaras de seguridad de la escuela captaron a los chicos poco antes de entrar, uno con una gorra de la marca Monster Energy y ambos con mascarillas.

Después de que el video se hiciera público, sus propias madres los reconocieron y los entregaron a la policía. (Foto: Volusia Sheriff's Office / Facebook)

Según la policía, incluso regresaron más tarde el mismo domingo para “admirar” lo que habían hecho y causar más destrozos, lo que activó nuevamente la alarma.

Después de que el video se hiciera público, las propias madres de los chicos los reconocieron y los entregaron a las autoridades.

Las imágenes de las fichas policiales muestran a los dos jóvenes con expresiones serias: uno lleva el cabello en una coleta alta y bigote, mientras que el otro viste una camiseta negra.

Ambos enfrentan cargos de robo, allanamiento, daños a la propiedad y hurto. (Foto: Volusia Sheriff's Office / Facebook)

La Oficina del Sheriff informó que cada uno enfrenta dos cargos de robo, dos de allanamiento en propiedad escolar, daños a la propiedad y hurto.

Ahora, además de los procesos judiciales, podrían ser responsables de los costosos arreglos en la biblioteca.

