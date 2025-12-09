La nieve y el frío extremo no se alejarán de Estados Unidos y varias partes del país están bajo alerta por las nevadas que continuarán como parte de la tormenta invernal. Y es que el río atmosférico aún no ha terminado y a esto se unen dos sistemas clipper migrados desde Canadá que traerán también hielo, lluvias intensas y ráfagas de viento muy fuertes que modificarán por completo el tránsito, la visibilidad y la sensación térmica, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Aquí te explico cuál es el panorama meteorológico de los próximos días para que estés preparado.

Llamadas Alberta Clipper, son sistemas de baja presión de rápido movimiento que traen consigo fuertes nevadas y temperaturas bajo cero, es por esto que las autoridades han pedido extremar las medidas para enfrentar el frío y tener cuidado a la hora de tomar el volante, así como estar al tanto de actualizaciones de los servicios de transporte.

“Estas tormentas son más comunes a finales del otoño y en invierno, y como se forman en latitudes altas, a menudo traen consigo aire frío y polar”, explica el meteorólogo Alex Sosnowski, del sitio especializado AccuWeather. Además, suelen venir acompañadas también de vientos fuertes y secos, como los que se esperan estas semanas.

Las autoridades han emitido varias alertas locales, pidiendo extremar preparativos para el frío. (Foto: Mandel NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

Cuál es el pronóstico del tiempo para los siguientes días

“Se esperan fuertes vientos, acumulación de nieve y condiciones de hielo en varios estados desde Montana hasta Michigan desde hoy hasta el miércoles (8 al 10 de diciembre) debido a dos sistemas Clipper, provenientes de Alberta, que se mueven por el norte de los Estados Unidos”, informó el NWS.

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC, por sus siglas en inglés) pronosticó que el sistema de baja presión se intensificará rápidamente y se alejará también de la costa del Atlántico Medio, lo que pondrá fin a la nieve y arrastrará aire ártico más al sur, hacia la costa este. Además, gracias al frío ártico se registrarán algunos récords de bajas temperaturas en el interior del Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra. Por otro lado, en partes del noroeste del Pacífico, el norte de las Montañas Rocosas y el norte de las Llanuras se esperan vientos muy racheados durante los próximos días.

La agencia también pronostica que la nieve disminuirá gradualmente en las llanuras del norte para el miércoles, pero se extenderá por la parte baja de los Grandes Lagos y hacia el interior del noroeste.

Ante las posibles nevadas intensas, hay que tener cuidado a la hora de tomar el volante y estar al tanto de actualizaciones de los servicios de transporte. (Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) / KAMIL KRZACZYNSKI

En cuanto a la nevada, se espera que llegará a varios estados esta semana, mientras que las llanuras centrales y meridionales, así como el sur profundo, disfrutarán de un clima agradable y seco, especialmente en las llanuras. Por otro lado, el suroeste se mantendrá seco y más templado de lo normal. En el caso de Florida, se pronostica una tendencia gradual a un clima más seco.

El NWS advirtió de posibles caídas de nieve de entre 10 y 20 cm (4 y 8 pulgadas) en el noreste de Dakota del Norte y la zona central de los Grandes Lagos. “Se prevé que este sistema de clipper se intensifique rápidamente, produciendo una zona en expansión de vientos muy fuertes y racheados que acompañarán a la nieve”, mencionó.

