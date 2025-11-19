La semana de Thanksgiving 2025, que ya de por sí mueve a cerca de 82 millones de viajeros, podría complicarse aún más con la llegada de dos sistemas de tormentas que coincidirán con el periodo más congestionado del año, justo en la antesala del Día de Acción de Gracias, que este año se celebrará el jueves 27 de noviembre. Aunque los expertos insisten en que aún falta afinar detalles, las primeras proyecciones muestran un panorama inquietante para quienes planean viajar por carretera, tren o avión.

La primera tormenta comenzaría a desarrollarse el lunes 24 de noviembre, formando un corredor de lluvia sobre las Southern Plains y avanzando hacia el Sureste, con la posibilidad de alcanzar el mid-Atlantic o incluso el Noreste entre el lunes por la noche y el martes. Y justo cuando ocurre: el martes por la tarde se perfila, según la AAA, como uno de los momentos más saturados en las carreteras antes del Día de Acción de Gracias.

Aunque su trayectoria aún está en evolución, los modelos concuerdan en que el Sur enfrentará varios días de precipitaciones capaces de generar retrasos en aeropuertos clave como Dallas Fort Worth International y George Bush Intercontinental en Houston. Si el sistema toma rumbo hacia el Atlántico Medio o el Noreste, su impacto podría variar desde lluvias moderadas hasta interrupciones puntuales, pero por ahora ese escenario sigue abierto.

Los viajeros temen más retrasos mientras las tormentas avanzan rumbo a Thanksgiving. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

La segunda tormenta, en cambio, entrará por el Pacífico Noroeste el mismo lunes, trayendo lluvia y un descenso en las temperaturas. A media semana, el sistema cruzará el país y podría dejar lluvias desde Missouri hasta Texas entre el miércoles y Thanksgiving Day.

En zonas donde el aire frío logre imponerse, existe la posibilidad de nieve, aunque los pronósticos a largo plazo se inclinan más por lluvia que por acumulaciones significativas. Aun así, los meteorólogos aclaran que la confianza en este pronóstico sigue siendo baja.

Las rutas aéreas y terrestres se volverán complicadas para los viajeros si las tormentas se intensifican antes de Thanksgiving. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

La buena noticia es que, pese a la actividad previa, el oeste, el noreste, el mid-Atlantic y gran parte del sureste disfrutarían de un Thanksgiving Day seco. Incluso los tradicionales desfiles del Día de Acción de Gracias a lo largo de la Costa Este podrían beneficiarse de los últimos días de un calor inusualmente primaveral que domina el sur, antes de que un patrón más frío empiece a instalarse rumbo a diciembre.

