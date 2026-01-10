Tras varios días de clima más templado, el frío volverá a instalarse en buena parte del este de Estados Unidos y con él aparece un escenario que mantiene en vilo a los meteorólogos y a quienes esperan nieve. Durante la tercera semana de 2026, los patrones atmosféricos podrían alinearse para dar paso a una o incluso dos tormentas costeras capaces de dejar nevadas en amplias zonas del noreste del país. Todo dependerá del recorrido de estos sistemas, de la cantidad de aire frío disponible y de cómo interactúen entre sí, factores que aún generan incertidumbre pero que ya colocan a varias regiones bajo vigilancia.

Según explicó Jon Porter, meteorólogo de AccuWeather, existe potencial de nieve acumulada en partes del noreste la próxima semana, especialmente desde el Atlántico medio hasta Nueva Inglaterra, con extensión hacia el interior de los Apalaches. El primer sistema comenzaría a tomar forma a partir del jueves, cuando la corriente en chorro descienda sobre el este de EE.UU. y defina si la tormenta se desarrolla mar adentro o más cerca de la costa.

Dos tormentas mantienen en alerta a varias regiones de EE.UU., desde el Atlántico medio hasta Nueva Inglaterra. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Si la tormenta avanza más hacia el este, lo más probable es que se aleje rápidamente hacia el océano, dejando apenas copos aislados en estados del Atlántico medio como Maryland, Delaware y Nueva Jersey, además de sectores costeros de Massachusetts, Rhode Island y Maine. En cambio, un recorrido más cercano a la costa podría favorecer nevadas más extensas en gran parte del Atlántico medio y el sureste de Nueva Inglaterra, incluyendo áreas del interior de Pensilvania, Nueva York y Connecticut hacia el final de la semana.

La intensidad y el desplazamiento de este primer sistema serán clave para lo que ocurra pocos días después. Paul Pastelok, meteorólogo jefe de largo plazo de AccuWeather, señaló que una tormenta fuerte el viernes, pegada a la costa y con nieve, podría empujar a una segunda tormenta hacia mar abierto el fin de semana siguiente. Pero si el primer sistema resulta débil y se disipa rápidamente, el segundo podría fortalecerse y avanzar mucho más al norte, aumentando las chances de nieve tierra adentro.

La trayectoria de estos sistemas será clave para saber qué zonas de EE.UU. verán nieve o solo lluvias. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Aun con estas dos oportunidades, no se descarta que grandes ciudades ubicadas a lo largo del corredor de la Interestatal 95, como Washington D.C., Baltimore, Filadelfia, Nueva York o Boston, queden al margen de las nevadas. La disponibilidad de humedad, la llegada de aire suficientemente frío y la trayectoria exacta del centro de las tormentas serán determinantes. Si alguno de los sistemas se desplaza justo sobre la I-95, el resultado podría ser lluvia en zonas costeras y una mezcla invernal más hacia el interior.

En los próximos días se conocerán más detalles, pero el regreso del frío ya es una buena noticia para quienes disfrutan del invierno. Estaciones de esquí en estados del noreste y los Apalaches podrán producir nieve artificial para reforzar su base, mientras que algunas áreas también podrían volver a ver nevadas por efecto lago. Aunque nada está garantizado, el panorama deja abierta la puerta a un nuevo episodio invernal en EE.UU. durante la tercera semana de 2026.

