El drama migratorio golpeó de lleno a una familia de Portchester, en el condado de Westchester (Nueva York), cuando agentes de ICE detuvieron a Milton Guamarriga, un padre de familia de 43 años, mientras salía rumbo al trabajo. Guamarriga, conocido por su labor como bombero voluntario y su empleo como instalador de mármol, fue arrestado sin previo aviso frente a su vivienda, esposado y trasladado a otro estado.

Su esposa, Rosa Zhagui, no sabía lo que ocurría. Mientras él gritaba su nombre desde la calle con las manos atadas, ella seguía en casa, ajena a la redada migratoria. La pareja, que se conoce desde su adolescencia en Ecuador, llevaba casi 30 años viviendo en Estados Unidos. “Siempre ha trabajado duro. Nunca ha tenido problemas con nadie”, aseguran sus hijos, quienes ahora enfrentan el temor de perderlo para siempre.

La familia Guamarriga vive días de angustia tras la detención del padre, quien llevaba casi 30 años en EE.UU. sin antecedentes penales. (Fotos: ABC 7)

¿Por qué ICE arrestó a Milton Guamarriga?

De acuerdo con su hija Joselyn Guamarriga, su padre cruzó la frontera sin documentos cuando tenía 15 años, pero desde entonces no ha tenido antecedentes penales ni conflictos legales. A pesar de su estatus migratorio, Milton buscaba integrarse plenamente a su comunidad: trabajaba, era voluntario y recientemente intentaba regresar a la universidad para continuar con sus estudios.

El día de su arresto, fue trasladado al Centro Correccional del Condado de Calhoun, en Michigan, donde permanece detenido. Su hija menor, de apenas ocho años, pregunta por él cada noche. “Le dijimos que está en un viaje de trabajo para no preocuparla”, explicó Joselyn en declaraciones recogidas por ABC. Mientras tanto, Rosa se esfuerza por mantener el hogar en pie sola, con dos hijos aún en edad escolar.

¿Qué puede pasar con su proceso migratorio?

Según su familia, Guamarriga estaba tramitando su ciudadanía estadounidense cuando fue detenido. Por ello, piden que se le permita continuar el proceso y evitar una deportación que consideran injusta. Ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han respondido a las solicitudes de información del caso, mientras la incertidumbre crece.

Este episodio ha reabierto el debate sobre las redadas migratorias contra personas que, pese a su estatus irregular, tienen un largo historial de residencia y contribución positiva en el país. “Mi papá no es un criminal. Solo quiere vivir con su familia y ayudar”, insistió Joselyn. Hoy, su familia y su comunidad solo piden una cosa: que Milton pueda volver a casa.