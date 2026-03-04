La cuadra 200 de Jordan Drive, en DeSoto, Texas, vivió momentos de angustia la tarde del domingo cuando un niño de 4 años con autismo, que no habla, salió de su casa y desapareció. Vecinos del sector se unieron rápidamente para ayudar en la búsqueda, recorriendo calles y áreas cercanas con la esperanza de encontrarlo. Entre ellos estaba Kandice Middleton, quien acompañó a la madre del menor durante las horas más difíciles. “El radar de mamá está al máximo, y solo la estoy consolando por separado, porque me imagino cómo se siente”, contó a NBC 5 DFW.

“Parecía que lo estábamos buscando durante años, pero estoy muy contenta de que todo saliera bien y lo encontraran sano y salvo”, agregó.

La búsqueda dio un giro clave gracias al programa policial ‘Drone as First Responder’ del Departamento de Policía de DeSoto. Un dron sobrevoló la zona para rastrear al pequeño desde el aire.

Vecinos y autoridades iniciaron una búsqueda urgente en la zona. (Foto: NBC DFW / YouTube)

“Estaba justo aquí frente a nuestra casa, y era como una pequeña computadora portátil, y se escuchaba la cosita zumbando alrededor”, recordó Middleton. “Fue realmente genial cómo este dron pudo ver donde nosotros no podíamos”.

El menor fue localizado en un área de vegetación espesa y cercana a un arroyo, un lugar de difícil acceso para los equipos en tierra.

“Somos capaces de superar la situación”, explicó el cabo Eric Montemayor. “Es fundamental porque podemos cubrir un área tan extensa. Donde él estaba, y con tanta maleza, no es fácil adentrarse en ella, ni llegar a la zona del arroyo, y con eso, pudimos indicarles a los oficiales exactamente dónde ir y cómo llegar hasta él”.

La policía utilizó un dron para sobrevolar áreas de difícil acceso y logró ubicar al menor entre la maleza cercana a un arroyo. (Foto: NBC DFW / YouTube)

La policía implementó este programa con drones en noviembre de 2024 y lo utiliza en distintas emergencias.

“Lo usamos constantemente para disparos o robos”, señaló Montemayor. “Donde se necesita una respuesta rápida. Puede que no haya un agente en la zona, pero ahora podemos brindar información de primera mano a medida que llegan”.

Finalmente, el niño fue encontrado y regresó a casa en buen estado, según confirmó su madre. Para los vecinos, la experiencia dejó una lección positiva sobre el uso de la tecnología en situaciones de gravedad.

“Aquí podemos ver cómo se utilizan drones para salvar vidas”, expresó Middleton. “Terminó bastante rápido y con un final feliz, ¡y eso estuvo bien!”.

Cómo actuar si un niño desaparece en EE. UU.

Si un niño desaparece en Estados Unidos, lo primero es llamar de inmediato al 911 o a la policía local. No existe un tiempo de espera obligatorio de 24 horas para reportar la desaparición de un menor. Proporciona una descripción detallada, incluyendo ropa, rasgos físicos y el lugar exacto donde se vio por última vez y solicita que la información se ingrese en el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC).

Posteriormente, pide a las autoridades que evalúen la emisión de una Alerta AMBER si el caso cumple con los criterios de peligro inminente. De forma paralela, comunícate con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) al 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678) para recibir asistencia técnica especializada, difusión de la imagen del menor y apoyo en la búsqueda coordinada con las fuerzas del orden.

Finalmente, mantén las líneas telefónicas libres, asegura cualquier evidencia (como computadoras o el área de desaparición) y asigna a una persona de confianza para que documente cada llamada y contacto con los investigadores.

La organización constante y la difusión rápida en redes sociales y medios locales son fundamentales durante las primeras “horas doradas” de la búsqueda.

