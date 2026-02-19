Colocar tus residuos en el contenedor incorrecto tendrá consecuencias económicas si resides en la ciudad de Nueva York, ya que el Departamento de Sanidad (DSNY, por sus siglas en inglés) reanudó, desde el 1 de enero de 2026, la emisión de multas a los edificios que no participen correctamente del sistema de Curbside Composting, que exige separar restos de comida y desechos de jardín del resto de la basura. ¿De cuántos son las sanciones para quienes infringen el programa obligatorio de compostaje residencial? Te lo detallamos en los siguientes párrafos.

El contenedor marrón dejó de ser opcional. Desde 2026, el DSNY sanciona a las propiedades que no separan residuos orgánicos como exige el Curbside Composting (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿QUÉ ES EL CURBSIDE COMPOSTING EN NYC?

El Curbside Composting es el programa de compostaje obligatorio puerta a puerta de la ciudad de Nueva York que obliga a todos los residentes separar restos de comida (así como el papel sucio que las contenía) y desechos de jardín de la basura común para colocarlos en contenedores marrones o botes señalizados para orgánicos, publica el sitio web de DSNY.

El Departamento de Sanidad recoge esos residuos orgánicos en la acera, junto al resto de reciclaje, en un día fijo de la semana y los lleva a instalaciones donde se convierten en compost o se procesan por métodos como digestión anaerobia. Tiene como objetivo bajar emisiones y producir abono para jardines y espacios verdes de la ciudad.

LAS MULTAS POR NO COMPOSTAR BIEN EN NYC

En Nueva York se aplican multas escalonadas para quienes no separan los residuos orgánicos siguiendo las reglas del Curbside Composting. Así tenemos:

Edificios de 1 a 8 unidades

US$25 por la primera infracción.

US$50 por la segunda infracción.

US$100 por la tercera y las siguientes dentro de 12 meses.

Edificios de 9 o más unidades:

US$100 por la primera infracción.

US$200 por la segunda infracción.

US$300 por la tercera y las siguientes dentro de 12 meses.

IMPORTANTE. Las sanciones se aplican al propietario o al management del edificio. Se aplican las multas cuando se mezclan restos de comida y desechos de jardín con la basura común, o si sacan los residuos en el contenedor equivocado, día u horario incorrecto.

Con la reanudación de las multas por no reciclar orgánicos, el DSNY busca que más edificios se tomen en serio el compostaje obligatorio puerta a puerta (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿QUÉ COMPOSTAR EN NYC?

El programa es claro: todos los desechos de hojas y jardín, restos de comida y papel manchado. Esto incluye:

Todos los desechos de hojas y jardín, incluidas flores y árboles de Navidad.

Todos los restos de comida, incluyendo carne, huesos, cáscaras y productos lácteos.

Alimentos preparados y cocinados.

Platos de papel grasientos y sin revestimiento y cajas de pizza.

Productos certificados o etiquetados como compostables.

“No composte con basura como envoltorios, desechos de mascotas, desechos médicos, pañales, espuma, productos personales o de higiene. Tampoco metal, vidrio, plástico, cartones, papel limpio o cartón”, señala DSNY.

¿CÓMO HACER COMPOST PARA EVITAR MULTAS?

Debe recoger todos los desechos de hojas y jardín, restos de comida y papel sucio con comida en un contenedor etiquetado con una tapa segura o en su contenedor marrón de DSNY, que debe tener una capacidad máxima de 55 galones y una tapa segura.

Cúbrelo con una bolsa de plástico transparente, papel o compostable para mantenerlos limpios.

Si tienes exceso de hojas y desechos de jardín se pueden colocar en una bolsa de papel para césped y hojas o en una bolsa de plástico transparente.

En tanto, las ramas (grandes y pequeñas) se pueden atar con cordel y colocar junto a contenedores y bolsas.

