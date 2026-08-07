Si manejas con frecuencia por la I-405 en Los Ángeles, sobre todo en el trayecto entre Van Nuys, Sherman Oaks, el Sepulveda Pass y Westwood, es necesario revisar el calendario antes de salir durante agosto, ya que las próximas semanas pueden alterar tu rutina diaria al volante. Para muchas familias latinas del Valle de San Fernando, esta vía rápida es parte del día a día: se usa temprano para llegar al trabajo en el Westside, visitar el Getty Center, acudir a clases en UCLA, llevar a los niños a entrenar o cruzar la ciudad rumbo a Santa Monica después de almorzar en alguna taquería de Van Nuys. El Departamento de Transporte de California (Caltrans) confirmó cierres y reducciones de carriles en la I-405 (San Diego Freeway), una de las rutas más transitadas del estado, como parte de un proyecto de rehabilitación del pavimento que se extenderá a lo largo de varios fines de semana, lo que implica más congestión, posibles atrasos y la necesidad de planear mejor cada desplazamiento, en especial para residentes de zonas con alta concentración hispana en el Valle y el área de Sherman Oaks.

La I-405 suele registrar embotellamientos intensos en casi todas las franjas horarias, por lo que las nuevas restricciones pueden aumentar de forma notable los tiempos de viaje, sobre todo para quienes se dirigen hacia el sur. El aspecto positivo es que ya se anunciaron días y horarios específicos, lo que abre la puerta a organizar trayectos alternativos o considerar el uso de transporte público en los momentos de mayor impacto, algo clave para trabajadores con horarios ajustados, conductores de servicios de entrega y personas que combinan esta autopista con la U.S. 101 en sus recorridos habituales entre vivienda, empleo y escuela.

La I-405 de California es una de las autopistas más congestionadas de Estados Unidos (Foto: AFP)

FECHAS CONFIRMADAS DE LOS CIERRES EN LA I-405 DURANTE AGOSTO

Caltrans informó que las restricciones se aplicarán en dos fines de semana de agosto, con labores continuas desde la noche del viernes hasta la madrugada del lunes, periodo que muchos residentes aprovechan para visitar familiares, hacer compras o asistir a eventos comunitarios en distintas zonas del condado.

Periodo de cierre Horario Del viernes 7 al lunes 10 de agosto 10:00 p. m. – 5:00 a. m. Del viernes 21 al lunes 24 de agosto 10:00 p. m. – 5:00 a. m.

En ambas fechas, el flujo hacia el sur será el que experimente mayor afectación por la reducción de capacidad en el corredor del Sepulveda Pass.

Mapa de las modificaciones que tendrá la I-405 en Los Ángeles (Foto: Caltrans)

TRAMO CON MAYORES RESTRICCIONES

El impacto principal se concentrará en el Sepulveda Pass, entre Ventura Boulevard y Mulholland Drive, donde la I-405 en sentido sur quedará limitada a tres carriles disponibles para el paso de vehículos.

Ese segmento sirve de conexión entre áreas clave del Valle de San Fernando y el lado oeste de la ciudad, por lo que los atrasos podrían extenderse hacia barrios como Encino, Sherman Oaks, Bel Air y Westwood, zonas conocidas por su cercanía con centros de empleo, hospitales, campus universitarios y espacios culturales emblemáticos como el Getty Center. La comunidad hispana que vive y trabaja en estos sectores sentirá especialmente la presión de los cambios, ya que muchos trayectos combinan la autopista con calles locales muy concurridas.

En la dirección norte no se aplicarán reducciones de carriles, aunque sí habrá restricciones puntuales en accesos y salidas. Estas variaciones pueden complicar los desplazamientos de fin de semana, particularmente cuando se usan rampas específicas para entrar o salir de la vía rápida rumbo a zonas residenciales donde vive un número importante de personas de origen latino.

RAMPAS Y CONECTORES QUE PERMANECERÁN CERRADOS

Además de la disminución de carriles, Caltrans anunció cierres en varias rampas de acceso y conectores entre la U.S. 101 y la I-405, lo que afecta a conductores que suelen combinar ambas rutas, especialmente quienes se mueven desde el Valle hacia el Westside o zonas cercanas a Hollywood.

Los cierres programados incluyen:

Ventura Boulevard hacia la I-405 sur

Valley Vista Boulevard / Sepulveda Boulevard hacia la I-405 sur

Salida de la I-405 norte hacia Getty Center Drive

Conector de la U.S. 101 norte hacia la I-405 sur

Conector de la U.S. 101 sur hacia la I-405 sur

Este conjunto de restricciones impactará a quienes dependen de los intercambios entre la U.S. 101 y la I-405, uno de los puntos neurálgicos del tráfico en el condado de Los Ángeles y un corredor habitual para residentes latinos que conectan distintos barrios del Valle, el área de Studio City y la zona oeste.

DESVÍOS PARA QUIENES VIENEN POR LA U.S. 101

Caltrans difundió también rutas alternativas para los conductores que necesiten incorporarse a la I-405 sur desde la U.S. 101, información clave para quienes viven en comunidades del Valle de San Fernando y utilizan esa vía como eje principal de sus desplazamientos diarios.

Origen Desvío recomendado U.S. 101 norte Salir en Sepulveda Boulevard, avanzar hacia el sur y utilizar la rampa de Skirball Center Drive / Sepulveda Boulevard para incorporar el flujo hacia la I-405 sur. U.S. 101 sur Salir en Van Nuys Boulevard, continuar por Ventura Boulevard y luego por Sepulveda Boulevard, para reincorporarse mediante la rampa de Skirball Center Drive.

Seguir estos desvíos será determinante para evitar encontrarse con conectores fuera de servicio durante los fines de semana de obras y disminuir el riesgo de atrasos en jornadas que incluyen múltiples compromisos, como recoger a familiares, asistir a actividades escolares, acudir a servicios religiosos o participar en eventos culturales latinos en diferentes puntos de la ciudad.

MOTIVO DE LOS TRABAJOS EN LA I-405

Las restricciones forman parte del I-405 Pavement Rehabilitation Project, una inversión estimada en US$143,7 millones destinada a mejorar las condiciones del pavimento, reforzar la seguridad y optimizar la movilidad en el Sepulveda Pass, uno de los corredores más utilizados dentro de la red de autopistas de California.

El plan de rehabilitación busca actualizar una infraestructura que recibe un volumen muy elevado de vehículos cada día, entre ellos el tráfico que genera la población de origen latino en el Valle de San Fernando y el área de West Los Angeles. Las intervenciones están orientadas a reducir problemas de desgaste y disminuir las necesidades de mantenimiento a largo plazo, con el objetivo de ofrecer una experiencia de manejo más estable y segura para quienes dependen del automóvil como principal medio de transporte en la región.

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