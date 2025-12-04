En los últimos meses, el debate sobre la transparencia en los operativos migratorios ha sido constante en el condado Los Ángeles, especialmente después de varios incidentes que generaron preocupación en comunidades inmigrantes. Por eso, la decisión tomada esta semana por la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles llamó la atención de inmediato, tanto por su contenido como por el mensaje que envía a distintas agencias policiales.

La junta aprobó una ordenanza que limita el uso de máscaras e impone requisitos de identificación visible para agentes locales, estatales y federales —incluyendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— durante operativos en áreas no incorporadas del condado. Aunque todavía falta una segunda votación el 9 de diciembre, la medida ya marca una postura clara hacia mayor transparencia.

Los operativos de ICE han incrementado debido a las políticas migratorias de Donald Trump (Foto: AFP)

UNA NORMA QUE APUNTA A MAYOR CLARIDAD

La ordenanza fue respaldada con un voto de 4-0 y establece que ningún agente de las fuerzas del orden, ya sea del Los Ángeles County Sheriff’s Department, agencias estatales o federales, podrá cubrirse el rostro cuando interactúe con el público. También exige que todos lleven identificación visible, con nombre y la institución a la que pertenecen.

Este requisito busca disminuir la incertidumbre que muchas veces rodea los operativos, especialmente cuando participan diversas agencias y no queda claro quién está a cargo.

LO QUE MOTIVÓ EL CAMBIO

La supervisora Janice Hahn, coautora de la propuesta, recordó lo ocurrido durante las redadas migratorias de junio, cuando agentes federales actuaron con sus rostros cubiertos y sin insignias visibles. Hahn señaló que estas prácticas aumentaron la desconfianza, afirmando: “Suben a personas a furgonetas sin distintivos a punta de pistola y luego se preguntan por qué la gente se resiste al arresto”.

Episodios así impulsaron el debate sobre la necesidad de reglas más claras para todos los cuerpos policiales que operan en el condado.

EXCEPCIONES PREVISTAS

La norma incluye ciertas excepciones, como el uso de máscaras médicas, equipos tácticos o la participación en operaciones encubiertas activas. En caso de aprobarse nuevamente en diciembre, la medida entraría en vigor 30 días después.

UNA MEDIDA QUE ACOMPAÑA LEYES ESTATALES

Esta ordenanza avanza en paralelo a disposiciones estatales ya firmadas por el gobernador Gavin Newsom. Una de ellas es la SB 627, promulgada en octubre, que prohíbe el uso de pasamontañas y máscaras extremas por parte de agentes locales y federales, incluyendo a ICE, en todo California. Esa ley tomará efecto el 1 de enero de 2026.

También está la SB 805, que obliga a los agentes a mostrar una identificación visible con su nombre o número de placa y la agencia a la que pertenecen.

Algunos inmigrantes se han quejado porque los agentes de ICE no revelan su identidad (Foto: ICE)

LA POSTURA DE ICE Y LA PATRULLA FRONTERIZA

Por su parte, ICE y la U.S. Border Patrol han defendido el uso de máscaras argumentando un aumento en las agresiones contra sus agentes. Según ambas agencias, cubrir el rostro puede ser una medida de seguridad necesaria para evitar represalias.

Aunque estas justificaciones existen, la discusión en el condado se enfoca en equilibrar la seguridad de los agentes con el derecho del público a saber quién ejecuta un operativo.

IMPACTO PARA LAS COMUNIDADES INMIGRANTES

De aprobarse en la votación final, esta ordenanza podría representar un cambio relevante para residentes de áreas no incorporadas del condado, quienes han expresado preocupación por la falta de identificación en redadas anteriores. La medida busca establecer un estándar mínimo de transparencia que reduzca confusiones y temores innecesarios.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!