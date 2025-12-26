ICE recibió un duro golpe en California tras la orden judicial que frena arrestos de inmigrantes dentro de cortes migratorias. | Crédito: Bryan R. SMITH / AFP
Oscar Guerrero Tello
Un fallo judicial en el norte de California cambió de forma significativa el panorama para cientos de inmigrantes en proceso migratorio. Un juez federal de San Francisco ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suspender los arrestos de personas que acuden a sus audiencias en cortes de inmigración, una práctica que había generado temor y controversia.

La decisión fue emitida por el juez P. Casey Pitts, quien respondió a una demanda presentada por abogados que buscaban frenar las detenciones dentro de los tribunales migratorios. Para los defensores legales, el fallo representa un alivio inmediato para solicitantes de asilo y otros inmigrantes que, hasta ahora, enfrentaban el riesgo de ser arrestados simplemente por cumplir con su obligación de presentarse ante un juez.

La decisión limita la presencia de ICE en tribunales de San Francisco, Sacramento y Concord, donde se habían reportado decenas de detenciones. | Crédito: Crédito CHARLY TRIBALLEAU / AFP
“Es una noticia que llega como un regalo de Navidad para nuestros clientes”, expresó el abogado Jordan Wells en declaraciones a . Según explicó, la orden judicial permite que las personas asistan a sus audiencias sin el temor constante de salir esposadas del edificio judicial. “Ahora pueden presentarse ante la corte de inmigración sin miedo a ser detenidas”, señaló.

En su resolución, el juez Pitts subrayó que la práctica de ICE colocaba a los inmigrantes ante una elección injusta. Por un lado, asistir a la corte implicaba una posible detención inmediata; por el otro, no presentarse significaba perder la oportunidad de solicitar asilo u otras protecciones legales contra la deportación. Para el magistrado, esta disyuntiva suponía un daño irreparable a los derechos de quienes están en proceso migratorio.

Para defensores legales, el fallo contra ICE devuelve confianza a los inmigrantes que deben presentarse ante un juez sin temor. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Wells también destacó el trasfondo del fallo y su relevancia institucional. “Estamos celebrando que en Estados Unidos las cortes sigan cumpliendo su función de proteger los derechos humanos y civiles de todas las personas”, afirmó, remarcando el papel del sistema judicial como contrapeso frente a las acciones del Ejecutivo.

La orden provisional se aplica, por ahora, únicamente a las cortes de inmigración de San Francisco, Sacramento y Concord, donde, según los abogados demandantes, se habrían registrado más de un centenar de arrestos. Especialistas no descartan que el juez Pitts amplíe el alcance del fallo a nivel nacional en una etapa posterior, aunque actualmente la medida está limitada a estas sedes locales debido a restricciones impuestas por la Corte Suprema.

Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

