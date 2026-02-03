El intento de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de reinstaurar una regla que limita las visitas de supervisión del Congreso a los centros de detención migratoria sufrió un golpe inesperado. Una jueza federal de Washington decidió suspender temporalmente el memorando emitido el 8 de enero de 2026, señalando que vulnera una prohibición legal clara: el uso de fondos federales no puede impedir que los legisladores ingresen a instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con fines de control institucional. Este fallo devuelve el poder de supervisión al Congreso y marca un nuevo capítulo en la disputa sobre transparencia y rendición de cuentas en la política migratoria estadounidense, dejando claro que cambiar la fuente de financiamiento no exime al Ejecutivo de cumplir la ley.

La decisión fue firmada el 2 de febrero por la jueza federal Jia M. Cobb, del Tribunal de Distrito de Columbia, quien ya había bloqueado una versión previa de la misma política en diciembre de 2025. En esta oportunidad, la magistrada concedió una orden de restricción temporal a favor de 13 miembros de la Cámara de Representantes que demandaron al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por exigirles un aviso mínimo de siete días antes de realizar visitas de supervisión a centros de detención de personas migrantes.

Legisladores en EE.UU. ahora pueden ingresar a instalaciones del ICE sin previo aviso. | Crédito: AFP

Los congresistas beneficiados por el fallo, según Democracy Forward, son: Jason Crow (Colorado), Joe Neguse (Colorado), Jamie Raskin (Maryland), Bennie G. Thompson (Mississippi), Veronica Escobar (Texas), Daniel S. Goldman (Nueva York), Adriano Espaillat (Nueva York), Jimmy Gómez (California), Raúl Ruiz (California), Norma Torres (California), Robert Garcia (California), José Luis “Lou” Correa (California) y Kelly Morrison (Minnesota).

El tribunal dejó en claro que el nuevo intento de Noem no logra sortear los problemas legales ya identificados. Aunque el memorando buscó apoyarse en un cambio de fuente de financiamiento, la jueza concluyó que, al menos de manera preliminar, la política sigue aplicándose con recursos sujetos a la Sección 527 de las leyes de asignaciones del DHS, que prohíbe usar fondos federales para impedir la supervisión legislativa.

El documento de Noem intentaba “reinstituir” el requisito de aviso previo de siete días para los congresistas, señalando que los fondos provendrían exclusivamente de la One Big Beautiful Bill Act, aprobada en 2025 y no sujeta a la Sección 527. Sin embargo, la jueza Cobb consideró que esa separación de fondos era difícil de garantizar en la práctica y no estaba respaldada por hechos concretos.

El fallo del tribunal refuerza la transparencia del ICE en EE.UU. frente a la supervisión del Congreso. | Crédito: AFP

Con la resolución, el tribunal ordenó al ICE y al DHS:

Permitir inmediatamente el ingreso de los 13 legisladores demandantes a cualquier instalación operada por el DHS que aloje personas migrantes.

de los 13 legisladores demandantes a cualquier instalación operada por el DHS que aloje personas migrantes. Prohibir temporalmente exigir aviso previo para esas visitas de supervisión.

para esas visitas de supervisión. Mantener la orden por un máximo de 14 días, con posibilidad de extensión o nuevas decisiones judiciales.

El revés judicial no significa el final de la disputa. La jueza dejó pendiente un análisis más amplio sobre la suspensión de la política bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que podría derivar en medidas adicionales. Por ahora, los legisladores recuperaron la capacidad de visitar sin aviso previo los centros del ICE, reafirmando la importancia de la transparencia y la supervisión en el manejo de la política migratoria estadounidense.

