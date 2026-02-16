El cielo volverá a regalarnos uno de los espectáculos más fascinantes que existen: un eclipse anular de Sol capaz de transformar el día en una escena casi irreal. Durante unos instantes, la Luna se alineará de forma perfecta frente al Sol, dejando visible solo un brillante aro de luz que parece encender el firmamento. Este fenómeno, conocido popularmente como el “anillo de fuego”, no solo cautiva por su belleza, sino también por la sensación única de presenciar un evento cósmico que ocurre pocas veces y que conecta a millones de personas bajo el mismo cielo.

El martes 17 de febrero de 2026, la atención del mundo estará puesta en este evento astronómico que promete despertar la curiosidad tanto de expertos como de aficionados. Desde observadores con telescopios hasta quienes lo seguirán desde sus pantallas, el eclipse anular se convertirá en uno de los acontecimientos más esperados del año. La expectativa crece a medida que se acerca el momento, y muchos ya se preparan para no perderse ni un segundo de este impresionante encuentro entre el Sol, la Luna y la Tierra.

¡Prepárate para el "Anillo de Fuego"! Mira a qué hora inicia y cómo ver el eclipse solar anular vía ONLINE este 17 de febrero en EE. UU. No te pierdas este evento astronómico único con la mejor transmisión en vivo y directa. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Composición GEC

Horarios para ver el eclipse anular de sol EN VIVO hoy martes 17 de febrero de 2026

El eclipse anular de Sol del martes 17 de febrero tendrá lugar durante la mañana en gran parte del continente americano, aunque en Estados Unidos no será visible de forma directa. Sin embargo, el fenómeno ocurrirá entre las 4:56 a.m. y 9:27 a.m. (hora del Este), con su punto máximo alrededor de las 7:12 a.m. (ET). En otros husos horarios del país, como el horario Central será a las 6:12 a.m., en la zona de la Montaña a las 5:12 a.m. y en el Pacífico a las 4:12 a.m. Aunque el eclipse no podrá observarse en el cielo estadounidense, estos horarios son clave para quienes deseen seguir la transmisión en vivo online desde observatorios internacionales.

México

Inicio del eclipse parcial: 3:56 a.m.

Punto máximo: 6:12 a.m.

Fin del eclipse: 8:27 a.m.

España

Inicio del eclipse parcial: 10:56 a.m.

Punto máximo: 1:12 p.m.

Fin del eclipse: 3:27 p.m.

Guatemala y Costa Rica

Inicio: 3:56 a.m.

Máximo: 6:12 a.m.

Fin: 8:27 a.m.

Panamá

Inicio: 4:56 a.m.

Máximo: 7:12 a.m.

Fin: 9:27 a.m.

Perú, Ecuador y Colombia

Inicio: 4:56 a.m.

Máximo: 7:12 a.m.

Fin: 9:27 a.m.

Bolivia y Venezuela

Inicio: 5:56 a.m.

Máximo: 8:12 a.m.

Fin: 10:27 a.m.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil

Inicio: 6:56 a.m.

Máximo: 9:12 a.m.

Fin: 11:27 a.m.

Este 17 de febrero se producirá un eclipse solar anular, conocido como “anillo de fuego”, un fenómeno que ocurre cuando la Luna pasa frente al Sol sin llegar a ocultarlo totalmente. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

¿Dónde se podrá ver el eclipse anular de sol hoy martes 17 de febrero?

El eclipse anular de Sol tendrá una franja de visibilidad muy reducida, lo que convierte a este fenómeno en un evento exclusivo desde ciertas regiones del hemisferio sur. El famoso “anillo de fuego”, que ocurre cuando la Luna no cubre completamente el disco solar y deja visible un aro brillante, solo podrá apreciarse en su forma completa desde zonas muy específicas del planeta, mientras que en otros lugares se verá como un eclipse parcial o no será visible.

Lugares donde se podrá ver el “anillo de fuego” (eclipse anular completo):

Antártida (principal y mejor ubicación para observar el fenómeno completo)

Regiones remotas del océano Austral

Algunas zonas aisladas del sur del planeta dentro de la trayectoria anular

Lugares donde se verá de forma parcial:

Sur de Argentina

Sur de Chile

Parte de África austral, incluyendo países como Sudáfrica y Namibia

Sectores del océano Atlántico sur

Regiones del océano Índico sur

Lugares donde NO será visible directamente (solo online):

Estados Unidos

México

Perú

Centroamérica

Europa

Debido a esta limitada visibilidad, millones de personas en todo el mundo deberán seguir el eclipse mediante transmisiones en vivo online desde observatorios ubicados dentro de la franja donde ocurrirá el anillo de fuego.

Dónde ver el anillo de fuego online

Varios medios y sitios especializados ya adelantan coberturas en vivo centradas en el “ring of fire” del 17 de febrero. Portales de ciencia y espacio como Space.com suelen ofrecer páginas de “live updates” con video incrustado, mapas de trayectoria y comentarios de astrónomos durante el eclipse.

También es habitual que canales científicos y de divulgación transmitan en YouTube, aunque la lista definitiva de enlaces y horarios específicos todavía no está completamente disponible. No se ha anunciado un streaming exclusivo en español pensado solo para hispanohablantes en Estados Unidos, pero muchas transmisiones incluyen chats y explicaciones accesibles para público general. Hasta ahora, NASA solo ha listado el evento como un eclipse futuro visible en Antártida y África, sin detallar un programa oficial de transmisión para este caso concreto.​

Consejos para disfrutarlo online

Aunque lo verás desde casa, la clave está en preparar tu experiencia como si fuera un mini evento astronómico personal. Conéctate unos minutos antes de la hora de máximo (alrededor de las 7:01 a.m. ET) para no perder el momento más espectacular. Guarda en favoritos al menos dos enlaces de streaming (por ejemplo, un medio científico y un canal de YouTube especializado) para tener un plan B si uno falla.

Si vas a compartirlo con familia o amigos en Estados Unidos, avísales que este eclipse no se verá en el cielo local y que toda la acción estará en cámara, transmitida desde la Antártida. Ten presente que los detalles sobre narración en español, opciones de audio alternativo o subtítulos aún no se han confirmado de forma general en las plataformas que cubrirán el evento.​