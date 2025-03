Comienza el eclipse penumbral (20:57 PT, 21:57 MT, 22:57 CT, 23:57 ET, 03:57 UTC) La Luna entra en la penumbra de la Tierra, la parte exterior de la sombra. La Luna comienza a oscurecerse, pero el efecto es bastante sutil.

Comienza el eclipse parcial (22:09 PT, 23:09 MT, 00:09 CT, 01:09 ET, 05:09 UTC) La Luna comienza a entrar en la umbra de la Tierra y comienza el eclipse parcial. A simple vista, a medida que la Luna se adentra en la umbra, parece como si le estuvieran dando un mordisco al disco lunar. La parte de la Luna que se encuentra dentro de la umbra se ve muy oscura.

Comienza la totalidad (23:26 PT, 00:26 MT, 01:26 CT, 02:26 ET, 06:26 UTC) La Luna se encuentra ahora entera en la umbra de la Tierra. La Luna está teñida de un rojo cobrizo. Prueba con binoculares o un telescopio para ver mejor. Si quieres tomar una foto, utiliza una cámara sobre un trípode con exposiciones de al menos varios segundos.

La totalidad termina (12:31 am PT, 00:31 MT, 01:31 CT, 3:31 am ET, 07:31 UTC) A medida que la Luna sale de la umbra de la Tierra, el color rojo se desvanece. Parece como si le estuvieran dando un mordisco al lado opuesto del disco lunar.

El eclipse parcial termina (1:47 am PT, 2:47 MT, 3:47 CT, 4:47 am ET, 08:47 UTC) Toda la Luna está en la penumbra de la Tierra, pero nuevamente, el oscurecimiento es sutil.