Estados Unidos activó medidas de precaución este domingo 22 de febrero ante una serie de narcobloqueos registrados en México, luego de que autoridades federales confirmaran la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, durante un operativo de seguridad. En respuesta, la Embajada de EE. UU. en México emitió una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos que se encuentran en varias regiones del país. El aviso incluye a Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León, donde se reportaron cierres viales y actividad delictiva.

La advertencia abarca puntos específicos como Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara en Jalisco, así como Reynosa y otros municipios de Tamaulipas. En todas estas zonas, la recomendación principal es evitar salir y mantenerse en lugares seguros hasta nuevo aviso.

“Debido a los operativos de seguridad, los bloqueos viales y la actividad delictiva, los ciudadanos estadounidenses en las ubicaciones mencionadas deben resguardarse en sus hogares hasta nuevo aviso”, señala el comunicado oficial difundido por la sede diplomática.

El aviso recomienda a ciudadanos estadounidenses resguardarse en sus domicilios y evitar áreas con actividad policial. (Foto: AFP)

Además, las autoridades estadounidenses pidieron mantener distancia de operativos policiales, observar el entorno con atención, buscar refugio y reducir desplazamientos innecesarios.

“Esté atento a los medios locales para obtener actualizaciones. Siga las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911”, añade el mensaje, junto con la recomendación de informar a familiares y amigos sobre su ubicación y estado.

Finalmente, la embajada compartió líneas de contacto para asistencia consular. Desde México, los ciudadanos pueden llamar al (55) 8526 2561 y desde Estados Unidos al +1-844-528-6611, canales habilitados para brindar orientación ante la situación de seguridad.

La advertencia abarca estados como Jalisco y Tamaulipas, además de otras regiones con reportes de cierres viales. (Foto: AFP)

Operativo en Jalisco termina con la vida de ”El Mencho“, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Según Reuters, el narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, murió tras resultar gravemente herido durante un operativo militar en Jalisco, informaron autoridades mexicanas.

El Ministerio de Defensa explicó que hubo un enfrentamiento armado y que el capo falleció mientras era trasladado por aire a Ciudad de México. La dependencia añadió que autoridades de Estados Unidos aportaron “información complementaria” para la operación.

Oseguera, ex policía, era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país que en pocos años se expandió a nivel internacional y rivalizó con el Cártel de Sinaloa.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, murió tras resultar gravemente herido durante un operativo militar en Jalisco. (Foto: AFP)

El operativo ocurrió en medio de una mayor presión del gobierno de Donald Trump sobre la administración de Claudia Sheinbaum para intensificar la lucha contra el narcotráfico, incluso con advertencias de posible intervención estadounidense.

La muerte de El Mencho desató una ola de violencia en varias regiones de México, con vehículos incendiados y carreteras bloqueadas en más de media docena de estados.

Autoridades locales y la Embajada de Estados Unidos en México pidieron a la población resguardarse, mientras aerolíneas como Air Canada, United Airlines y American Airlines suspendieron o cancelaron vuelos a Puerto Vallarta y Guadalajara ante la situación de inseguridad.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!