El Gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia de viaje para sus ciudadanos ante el aumento de las tensiones entre dos países del sudeste asiático. Las autoridades estadounidenses alertaron sobre un deterioro de la seguridad en la zona, en medio de enfrentamientos armados recientes.

La Embajada de Estados Unidos en Tailandia difundió una alerta de seguridad el 16 de diciembre, dirigida a turistas estadounidenses, en la que advirtió sobre una “escalada del conflicto armado”. El mensaje señaló que la situación puede cambiar rápidamente y representar riesgos significativos para los viajeros.

En el comunicado, la sede diplomática pidió evitar la zona fronteriza entre Tailandia y Camboya y precisó: “Los ciudadanos estadounidenses deben evitar todo viaje dentro de un radio de 50 kilómetros de la frontera entre Tailandia y Camboya, debido a las hostilidades activas y a la situación de seguridad impredecible.”

La embajada también indicó que las condiciones en ambos lados de la frontera “siguen siendo volátiles” y que se trata de un escenario de riesgo cambiante.

A los turistas que ya se encuentran en el área se les recomendó seguir estrictamente las instrucciones de las fuerzas de seguridad tailandesas. La embajada advirtió además que el Gobierno de Estados Unidos tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia en esa región.

Según Fox News, los enfrentamientos comenzaron el 7 de diciembre a raíz de una disputa fronteriza de larga data entre ambos países.

Según reportó The Associated Press, más de una docena de personas han muerto en ambos lados de la frontera y más de medio millón de personas fueron desplazadas como consecuencia de la violencia.

El conflicto territorial tiene raíces históricas vinculadas a antiguas rivalidades entre reinos y, en tiempos más recientes, a mapas fronterizos elaborados durante la época colonial francesa, cuya validez es rechazada por Tailandia.

Ambos países comparten varios cruces fronterizos, entre ellos Aranyaprathet, en el lado tailandés, y Poipet, en Camboya, uno de los más transitados para el comercio y el turismo.

La advertencia llega en un momento de fuerte afluencia turística en Tailandia, impulsada incluso por producciones internacionales como la serie ‘White Lotus’.

Sin embargo, las tensiones persisten pese a un alto el fuego negociado en octubre por el presidente Donald Trump, acuerdo que mostró señales de fragilidad el mes pasado tras la explosión de minas terrestres que hirieron a varios soldados tailandeses en zonas en disputa.

A qué se debe el conflicto entre Tailandia y Cambodia

La disputa actual entre Tailandia y Camboya se debe al control de zonas fronterizas estratégicas y la soberanía de templos antiguos como Preah Vihear. Tras años de calma, la tensión escaló este año hasta convertirse en un conflicto armado que ya ha dejado miles de desplazados.

El factor económico más crítico es la lucha por el Área de Reclamaciones Superpuestas (OCA) en el mar, donde se encuentran yacimientos de gas y petróleo valorados en 300,000 millones de dólares. Ambos países intentan negociar la explotación compartida de estos recursos, pero el miedo a perder soberanía sobre islas clave, como Ko Kut, bloqueó los acuerdos y mantiene la hostilidad militar.

Actualmente, tras la intervención mediadora de Estados Unidos a finales de 2025, existe un frágil alto el fuego; no obstante, la confianza es mínima. La frontera sigue militarizada y Tailandia condiciona cualquier paz duradera a que Camboya retire sus tropas y limpie las minas antipersonas sembradas durante los enfrentamientos recientes.

