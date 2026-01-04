El panorama climático para ciertas regiones de Estados Unidos en los primeros días del 2026 fue totalmente adverso, ya que se registraron temperaturas gélidas. Sin embargo, los pronósticos meteorológicos advierten que se dará un cambio drástico en las condiciones atmosféricas, pues se dará paso al primer episodio de calor significativo de la temporada. A continuación, te mencionaré en qué áreas sus ciudadanos experimentarán un clima templado.

En diciembre del 2025, el debilitamiento del vórtice polar permitió que el frío ártico se trasladará hacia la región Sur del país, ocasionando que estados como Texas, las Carolinas, Florida, entre otros, presenten descensos leves en sus temperaturas.

Al reorganizarse este fenómeno, las corrientes de aire han recuperado su flujo habitual de oeste a este, lo que trae consigo un aumento gradual de las temperaturas. Posiblemente, las grandes áreas urbanas del país marcarían valores récords.

Florida es uno de los estados que presentó un clima nublado en los primeros días del 2026. (Crédito: Kireyonok_Yuliya / Freepik)

Qué regiones de EE. UU. están registrando su primer episodio de calor intenso en el 2026

Según los reportes meteorológicos de FOX Weather , el calor se está presenciando desde las Llanuras del Sur hacia el Sudeste y el Atlántico medio. Por lo tanto, más de 240 millones de estadounidenses están enfrentando valores térmicos que oscilan entre los 68° y 90°F.

Por ejemplo, Texas ya registró un calor intenso el pasado viernes 2 de enero, con temperaturas máximas de 89°F. Si bien los valores descendieron levemente en el estado, nuevamente volverán a estar cerca de lograr récord máximos para la próxima semana.

El viernes 2 de enero, Texas registró temperaturas de hasta 89°F. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

En Detroit, el termómetro podría sobrepasar los 55°F. De cumplirse este pronóstico, se rompería una marca de calor que ha permanecido vigente desde 1949, superando un récord establecido hace casi ocho décadas.

