Viajar a parques nacionales de Estados Unidos como el Gran Cañón ahora será más caro para los turistas internacionales. Desde inicios de 2026, quienes no residan en el país deberán pagar un recargo adicional de 100 dólares por persona para ingresar a algunos de los destinos más populares. Esta medida surge a partir de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que ya está en vigor. El objetivo, según se ha indicado, es generar más ingresos para el mantenimiento y mejora de los parques nacionales.

El nuevo cargo no se aplica a todos los visitantes, sino únicamente a los no residentes mayores de 16 años. Además, se suma a las tarifas de entrada que ya existían, lo que puede elevar considerablemente el costo total de la visita.

En total, la medida afecta a 11 de los parques más visitados del país, entre ellos el Gran Cañón, Yosemite, Yellowstone y Zion. Esto significa que millones de turistas internacionales deberán pagar más si desean conocer estos destinos naturales.

La medida afecta a 11 de los destinos más visitados y puede elevar notablemente el costo total del viaje. (Foto referencial: Pixabay)

Por ejemplo, en el Gran Cañón, donde la entrada cuesta 35 dólares por vehículo, una familia de tres turistas extranjeros mayores de 16 años ahora tendría que pagar hasta 335 dólares en total para ingresar.

Para garantizar el cumplimiento de la norma, los guardabosques están verificando documentos en los accesos. Los residentes de Estados Unidos pueden evitar el recargo mostrando una licencia de conducir estatal, pasaporte estadounidense o tarjeta de residencia permanente.

El gobierno asegura que los fondos se usarán para mejorar la infraestructura de los parques. (Foto referencial: Pixabay)

Además, el pase anual “America the Beautiful” también se ha visto afectado. Mientras que los ciudadanos estadounidenses seguirán pagando 80 dólares, los visitantes internacionales deberán adquirir una versión especial que ahora cuesta 250 dólares.

Según las autoridades, el dinero recaudado se reinvertirá en el sistema de parques nacionales; sin embargo, esta medida implica que los turistas extranjeros tendrán que pagar mucho más que antes para disfrutar de estos paisajes, mientras que los residentes locales resultan beneficiados.

Visitó los 63 parques nacionales de EE. UU. y compartió sus mejores consejos para quienes van por primera vez

Emily Hart, una viajera que ha recorrido los 63 parques nacionales de Estados Unidos, compartió una lista de consejos esenciales basados en su experiencia. Una de sus principales recomendaciones es no temer a los viajes en solitario, ya que ofrecen mayor libertad y flexibilidad, tal como ella descubrió al iniciar su travesía en el Gran Cañón.

Para mejorar la experiencia, Hart sugiere planificar un itinerario flexible que permita adaptarse a imprevistos y evitar las multitudes llegando muy temprano o tarde a los destinos. Asimismo, destaca la importancia de investigar y tramitar permisos con antelación para evitar ser rechazado en los accesos por falta de reserva, además de usar las redes sociales como herramienta para descubrir lugares y servicios cercanos.

En cuanto al ahorro y la logística, la viajera recomienda adquirir el pase “America the Beautiful” si se planea visitar varios parques en un año y consultar siempre a guardaparques o lugareños para obtener las mejores sugerencias según la temporada.

Finalmente, Emily aconseja alejarse de la ansiedad por conocer demasiados destinos en poco tiempo, lo cual puede resultar estresante. Para ella, el objetivo primordial debe ser disfrutar de la naturaleza con calma, sin intentar abarcar demasiado en un solo viaje.

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