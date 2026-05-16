El Departamento de Estado de los EE. UU. (DOS, por sus siglas en inglés) ha emitido una advertencia para todos sus ciudadanos, indicándoles que no deben planificar viajes hacia países catalogados bajo la estricta “Alerta Nivel 4″. A continuación, te invitamos a revisar la lista detallada de las naciones involucradas y descubrir cuáles son las razones críticas detrás de esta drástica decisión.

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Antes de explicarte la razón, debes tener en cuenta que la agencia gubernamental usa un sistema oficial de cuatro niveles para clasificar las alertas internacionales de viaje; cada categoría presenta un grado de peligro:

Nivel 1: precauciones normales

En esta categoría, el país destino tiene condiciones de seguridad y riesgos similares a las de EE. UU.; se recomienda cuidar pertenencias, conocer teléfonos de emergencia, entre otros.

Nivel 2: precaución forzada

En este nivel existen riesgos adicionales, como un alto nivel de delincuencia, inestabilidad política o problemas de salud pública; se solicita a los ciudadanos viajantes que refuercen sus medidas de seguridad.

Nivel 3 reconsiderar el viaje

El DOS recomienda al viajero que eviten vuelos a los países que califican en este nivel, salvo por razones personales estrictamente necesarias, ya que la persona podría presenciar disturbios civiles o estar expuesto a detenciones arbitrarias.

Nivel 4: no viajar

Se trata del nivel más alto de riesgo; el DOS recomienda no viajar hacia los países calificados en esta categoría. Se precisa que la vida y la seguridad del viajero estadounidense estaría gravemente en peligro.

El DOS clasifica los destinos internacionales en cuatro categorías; cada una cuenta con un nivel de riesgo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Con lo señalado, la entidad gubernamental citada calificó a un total de cuatro países bajo “Alerta Nivel 4″. Mediante su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), precisó que, de concretarse el viaje hacia estas naciones, los derechos del viajero no tendrían valor alguno.

Qué países están catalogados como nivel 4 de riesgo de viaje por el DOS

Según lo indicado por la agencia especialista en política exterior, los ciudadanos estadounidenses no pueden viajar a los países de Afganistán, Irán, Corea del Norte y Rusia; en caso ignoren las advertencias, enfrentan un peligro de detención injustificada sin posibilidad de gestionar una repatriación .

Además, señala que estos territorios enfrentan peligros latentes como criminalidad, actos terroristas, secuestros, tortura y arrestos de larga duración.

Esta fue la advertencia emitida por el Departamento de Estado (DOS) en su cuenta de X. (Crédito: @TravelGov / X)

Con dicha advertencia, el DOS solicita a sus ciudadanos revisar las leyes locales, vigilar la vigencia de sus pasaportes y visas, y adquirir seguros con cobertura médica y de evacuación de emergencia. También sugiere inscribirse en el programa STEP para recibir alertas de seguridad y ser localizados en situaciones de crisis.

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