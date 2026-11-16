Estados Unidos dejó de ser considerado un país que ha eliminado la transmisión del sarampión, una condición sanitaria que conservaba desde el año 2000. La decisión fue adoptada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) luego de evaluar el incremento sostenido de contagios y los brotes registrados en diferentes zonas del territorio estadounidense.

Las cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reflejan la gravedad del problema. Durante 2026 se notificaron más de 5.400 casos de sarampión, más del doble de los reportados en todo 2025. Además, los brotes de ambos años dejaron víctimas mortales. La diferencia es todavía más evidente si se compara con 2024, cuando se contabilizaron apenas 285 contagios.

Uno de los factores detrás de este escenario es la disminución de las tasas de vacunación. Cada vez más padres solicitan permisos para no vacunar a sus hijos, mientras que algunos decidieron no inmunizarlos debido a la desconfianza en las recomendaciones médicas y la difusión de información falsa sobre las vacunas.

Especialista advierte sobre las consecuencias de la decisión

El pediatra especializado en enfermedades infecciosas Adam Ratner, quien trabaja en Nueva York y es autor del libro Booster Shots: The Urgent Lessons of Measles and the Uncertain Future of Children’s Health, lamentó la pérdida de esta condición sanitaria durante una entrevista con PEOPLE. “Es algo triste para Estados Unidos y es algo triste para el mundo”, expresó.

El especialista también explicó que otros países consideraban a Estados Unidos un ejemplo en materia de prevención de enfermedades. Por ello, perder una condición que había mantenido durante más de 25 años representa un retroceso.

Antes de conocerse la decisión, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Erica Schwartz, había declarado a Reuters que, independientemente del resultado, “vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo hoy, que es trabajar con los estados”.

Sin embargo, Ratner considera que las autoridades sanitarias necesitan reforzar sus comunicaciones con la población. “Lo que necesitamos son mensajes claros de estos CDC y de los departamentos de salud pública locales”, señaló. Asimismo, destacó que “esos mensajes tienen peso entre las personas”.

Otras enfermedades podrían regresar por la caída de las vacunas

El médico considera que perder el estatus de eliminación debería ser una señal de alarma para el país. “La pérdida del estatus de eliminación debería ser una advertencia bastante contundente para nosotros”, afirmó. Además, insistió en la necesidad de invertir más recursos y esfuerzos para controlar el sarampión porque las medidas actuales no están dando resultados.

Ratner también expresó su preocupación por el posible regreso de otras enfermedades que pueden prevenirse mediante la vacunación. Entre ellas mencionó la tos ferina, la enfermedad por Haemophilus influenzae tipo B (HIB) y la rubéola congénita. “Hay todo tipo de cosas en las que no pensamos en el día a día”, advirtió.

Recordó que, antes de la existencia de las vacunas, enfermedades como la difteria provocaban la muerte de niños y que actualmente se están descuidando avances sanitarios que costó décadas conseguir.

Finalmente, el especialista recordó que las muertes por sarampión no deben considerarse cifras insignificantes frente al total de contagios, pues corresponden a personas que fallecieron por una enfermedad prevenible. También alertó que, si continúa disminuyendo la vacunación, aumentarán los casos graves, las hospitalizaciones, los ingresos a unidades de cuidados intensivos y las muertes infantiles.

“Todo esto es opcional. Este es un camino que hemos elegido”, concluyó.