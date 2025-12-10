El Gobierno de Donald Trump está impulsando un nuevo cambio que podría afectar a muchos visitantes que quieran entrar a Estados Unidos.
La propuesta plantea que ciertos viajeros entreguen el historial de sus redes sociales correspondiente a los últimos cinco años antes de que se les permita ingresar al país.
La medida aparece detallada en el Registro Federal, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) explica que esta obligación recaería sobre personas provenientes de países que forman parte del programa de exención de visa. Esto significa que quienes soliciten autorización a través del formulario electrónico deberán proporcionar más datos personales que antes.
El requisito alcanzaría a quienes utilicen el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), herramienta que permite a ciudadanos de 42 países, entre ellos Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Israel, Qatar y gran parte de Europa, viajar a Estados Unidos por menos de 90 días sin necesidad de visa.
Actualmente, ESTA solo pide información básica como detalles del pasaporte, fecha de nacimiento y antecedentes penales.
Con los cambios propuestos, el formulario incluiría nuevas exigencias: el historial completo de redes sociales, números de teléfono y correos electrónicos utilizados en los últimos cinco años, así como datos de familiares cercanos, incluyendo nombres, fechas y lugares de nacimiento, direcciones y teléfonos durante ese mismo periodo.
El medio CNN informa que, en 2016, ya se había añadido una pregunta sobre redes sociales, aunque la respuesta era voluntaria.
El sitio web de CBP señala que “si un solicitante no responde a la pregunta o simplemente no tiene una cuenta en redes sociales, la solicitud ESTA puede presentarse sin ninguna interpretación o inferencia negativa”.
Sin embargo, con la nueva propuesta, que estará abierta a comentarios públicos hasta el 9 de febrero, esa información pasaría a ser obligatoria, aunque todavía no se sabe cómo afectaría concretamente a quienes intenten entrar al país.
Esta iniciativa se suma a otros esfuerzos de la administración Trump por reformar el sistema de inmigración legal y reforzar las medidas para limitar diferentes formas de entrada al país. Durante los últimos meses, el Gobierno modificó políticas en casi todas las áreas relacionadas con la inmigración, aplicando controles más estrictos para visitantes y estudiantes extranjeros.
Además, el escrutinio sobre las redes sociales no es nuevo. En junio, el Departamento de Estado instruyó a embajadas y consulados a revisar a solicitantes de visas de estudiante que muestren “actitudes hostiles hacia nuestros ciudadanos, cultura, Gobierno, instituciones o principios fundadores”.
Con estas nuevas medidas, los estudiantes deben mantener perfiles públicos y la ausencia de actividad en redes sociales puede considerarse un elemento negativo dentro del proceso de evaluación.
Lo que debes saber sobre el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA)
El Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) es el proceso que deben completar los ciudadanos de los países que forman parte del Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
El VWP permite a los ciudadanos de estos países viajar a EE. UU. por turismo o negocios por un máximo de 90 días sin necesidad de obtener una visa, solo tramitando y obteniendo la aprobación del ESTA.
Actualmente, el programa incluye a más de 40 países de todo el mundo. A continuación, revisa la lista de los países participantes divididos por región:
Países Europeos
- Alemania
- Andorra
- Austria
- Bélgica
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Irlanda
- Italia
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- Reino Unido: solo aplica para ciudadanos británicos con el derecho ilimitado de residencia permanente en Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, las Islas del Canal y la Isla de Man.
- República Checa
- San Marino
- Suecia
- Suiza
Países de Asia, Oceanía y Medio Oriente
- Australia
- Brunéi
- Corea del Sur
- Israel
- Japón
- Nueva Zelanda
- Singapur
- Taiwán: la participación está supeditada a que los viajeros cuenten con el documento de identidad emitido por Taiwán con su número de identificación personal.
Países Americanos
- Chile
