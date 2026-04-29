El gobierno de Donald Trump presentó un memorando en el que fija como meta instalar un reactor nuclear en la superficie de la Luna antes de 2030, como parte de la estrategia de Estados Unidos para fortalecer su presencia espacial frente a China y Russia. En el documento, la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de la White House explicó que el uso de energía nuclear será clave para avanzar en exploración espacial, actividades comerciales y aplicaciones de defensa.

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“La energía nuclear en el espacio nos dará la electricidad sostenida, calefacción y propulsión esenciales para una presencia permanente en la Luna, Marte y más allá”, escribió la entidad en X.

El administrador de NASA, Jared Isaacman, respaldó públicamente la iniciativa y destacó la importancia de esta tecnología para futuras misiones de exploración profunda hacia Marte.

“Ha llegado el momento de que Estados Unidos comience a desarrollar energía nuclear en el espacio”, escribió Isaacman.

Según la Casa Blanca, la energía nuclear será clave para mantener operaciones sostenidas en la Luna, Marte y otras misiones de largo alcance. (Foto: NASA)

El memorando también cita una orden ejecutiva firmada por Trump en diciembre de 2025 titulada “Garantizar la superioridad espacial estadounidense”, enfocada en reforzar el liderazgo del país en esta área estratégica.

Como parte del plan, el gobierno busca desplegar reactores nucleares de potencia media en la órbita lunar para 2028.

Según Fox News, cada unidad estaría diseñada para generar unos 20 kilovatios de energía, una cantidad similar al consumo promedio de un hogar estadounidense.

El anuncio llega poco después del lanzamiento de Artemis II, misión diseñada para probar tecnologías esenciales de exploración profunda. (Foto: NASA)

Además, los reactores tendrían capacidad para operar al menos tres años en órbita y cinco años sobre la superficie lunar.

El anuncio llega tras el exitoso regreso de Artemis II, la histórica misión de la NASA que marcó el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años.

Esta expedición fue clave para validar con éxito los sistemas de navegación, el pilotaje manual y el soporte vital en el espacio profundo, dejando el camino listo para las futuras expediciones a la superficie de la Luna.

¿Es viable construir reactores nucleares en la Luna?

Técnicamente, sí es viable construir un reactor nuclear en la Luna. De hecho, varias agencias espaciales llevan años estudiándolo como una solución para abastecer de energía a futuras bases lunares.

La energía solar tiene limitaciones importantes allí, especialmente durante la noche lunar, que dura alrededor de dos semanas terrestres, por lo que un reactor podría ofrecer suministro continuo de electricidad y calefacción.

La NASA trabaja en proyectos de “fission surface power”, sistemas nucleares compactos diseñados para operar en la superficie lunar y generar energía para hábitats, equipos científicos y extracción de recursos. En 2022, la agencia otorgó contratos para desarrollar diseños preliminares de reactores capaces de funcionar en la Luna.

Sin embargo, el reto no es solo tecnológico. Llevar y desplegar un reactor en la Luna implica desafíos de seguridad, costos, transporte, radiación, manejo del calor y operación autónoma en un ambiente extremo con polvo abrasivo y temperaturas severas. Aunque es posible, todavía requiere varios años de pruebas antes de convertirse en una realidad.

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