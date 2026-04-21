Mientras el noreste de Estados Unidos enfrenta una noche fría hacia el martes, una masa de aire más cálido que se formó sobre las Llanuras el lunes comenzará a expandirse hacia el Medio Oeste hasta el miércoles. Este aumento de temperaturas también llegará al noreste, aunque será mucho más moderado en comparación con la semana pasada y bastante limitado en Nueva Inglaterra.

En gran parte del Medio Oeste, las temperaturas estarán entre 10 y 20 grados por encima del promedio histórico de los últimos 30 años. Este cambio marcará un contraste importante frente al frío reciente que afectó a varias regiones.

Por ejemplo, en Chicago, tras un domingo en el que apenas se alcanzaron los 50 °F y un lunes ligeramente más cálido, los residentes podrán dejar atrás la ropa abrigadora.

Durante el resto de la semana, las temperaturas máximas se mantendrán mayormente en los 70 °F, e incluso podrían acercarse a los 80 °F el jueves.

Ciudades como Chicago y St. Louis pasarán del frío a máximas cercanas a los 80 °F, mientras algunas zonas registrarán tormentas intensas. (Foto referencial: Pixabay)

En St. Louis, el panorama será similar. Las temperaturas subirán a unos 66 °F el lunes y luego alcanzarán los 80 °F entre martes y jueves, antes de la llegada de lluvias y tormentas eléctricas hacia el final de la semana.

Algunas de estas tormentas en las Llanuras y el valle del Mississippi podrían ser intensas.

Más hacia el este, el frío aún se hace sentir. En Pittsburgh, por ejemplo, la temperatura podría aumentar cerca de 40 grados en solo 12 horas el martes, pasando de una mínima helada de 29 °F por la mañana a valores en los 60 °F por la tarde.

“El martes comenzó con una helada generalizada y dañina en el noreste”, señaló Geoff Cornish, meteorólogo asistente en jefe de AccuWeather.

En el noreste, las temperaturas podrían variar hasta 40 grados en pocas horas, con nuevas entradas de aire frío hacia el final de la semana. (Foto referencial: Pixabay)

“Aunque es posible —e incluso probable— que haya más heladas en el interior del noreste esta primavera, la mañana del martes podría representar la última helada de la temporada para la mayoría de las grandes ciudades”, añadió.

A pesar de la llegada de aire más cálido a zonas del Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra, este alivio será breve. Hacia finales de la semana, una nueva masa de aire frío proveniente de Canadá y el Atlántico volverá a hacer descender las temperaturas.

En Nueva York, tras días con máximas en los 50 °F, se espera que el jueves las temperaturas suban cerca de los 70 °F; sin embargo, el viernes y sábado volverían a caer, sin superar los 50 °F debido a este nuevo descenso.

En el sur, el clima será más cálido, pero la falta de lluvias eleva el riesgo de incendios forestales. (Foto referencial: Pixabay)

Los residentes de Nueva Inglaterra saben que la primavera suele ser inestable y esta semana no será la excepción. El jueves probablemente será el día más cálido, con temperaturas entre los 50 y bajos 60 °F, antes de que el frío regrese nuevamente.

En general, las temperaturas en el noreste variarán bruscamente, con diferencias de entre 20 y 40 grados en pocos días.

Mientras tanto, más al sur se esperan condiciones más agradables, con máximas entre los 70 y 80 °F, aunque persiste la preocupación por la falta de lluvias, lo que podría aumentar el riesgo de incendios forestales.

Por qué es tan inestable el clima y cuándo empieza el calor en EE. UU.

El clima en Estados Unidos es tan inestable en 2026 principalmente por la primavera, una estación de transición donde chocan masas de aire frío del norte con aire cálido y húmedo del Golfo de México.

Según Diario Libre, este contraste genera tormentas, vientos intensos y tornados con mayor frecuencia. Además, este año influyen cambios en el Pacífico: el debilitamiento de La Niña y la posible llegada de El Niño están alterando los patrones normales, lo que favorece tormentas más intensas e irregulares.

En cuanto al calor, ya comenzó de forma irregular con episodios de “falsa primavera”, donde temperaturas propias del verano aparecen antes de tiempo, pero luego regresan olas de frío.

Los expertos señalan que el calor más estable suele consolidarse entre mayo y junio, cuando el aire cálido domina de forma más constante en gran parte del país; no obstante, en 2026 se esperan altibajos más marcados antes de que llegue ese calor sostenido.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!