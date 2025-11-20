Si eres un inmigrante legal en Estados Unidos, podrías ver afectado tu proceso migratorio si recibes beneficios estatales; incluso, si te encuentras solicitando la residencia permanente, existe el riesgo de que te la nieguen. Así lo plantea la administración del presidente Donald Trump, mediante lineamientos propuestos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que buscan ampliar los criterios para denegar la Green Card en caso se determine que una persona es considerada una “carga pública” para EE.UU. ¿Qué significa exactamente esta denominación? Todos los detalles se explican en los siguientes párrafos.

Vale precisar que el DHS publicó su propuesta en el Registro Federal, la cual provocó una ola de críticas de varios grupos de defensa como el Centro Nacional de Leyes de Inmigración y la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, que consideran la ampliación de criterios de inadmisibilidad un duro golpe para los extranjeros que radican y reciben ayuda en EE.UU.; no sólo ello, están convencidos de que se incrementarán las denegaciones arbitrarias.

Podrías perder tu residencia permanente por utilizar beneficios médicos (Foto: Freepik)

¿QUÉ SE CONSIDERA UNA “CARGA PÚBLICA”?

Según la normativa vigente de Estados Unidos, se considera carga pública a la persona que depende principalmente del gobierno para subsistir; es decir, no puede mantenerse por sí misma, por lo que recurre a ayudas públicas en efectivo para cubrir necesidades básicas o recibe beneficios institucionalizados que se le otorgan a largo plazo a expensas del Estado.

Las autoridades de inmigración aplican la prueba de carga pública principalmente a quienes buscan ingresar al país, cambiar su estatus migratorio o solicitar la residencia permanente. El uso de ciertos beneficios públicos – como cheques, cupones de alimentos (SNAP/CalFresh) y asistencia para vivienda – podrían influir en la determinación y declarar inadmisible la obtención de la Green Card, visa o ajuste de estatus.

La propuesta pretende ser más restrictiva, pues busca que los solicitantes a una residencia permanente que disfrutan de beneficios como el seguro Medicaid o los cupones de alimentos SNAP, que hasta la fecha se encontraban excluidos, sean considerados como carga pública.

Según el documento, el DHS “propone derogar la normativa de 2022 sobre la causal de inadmisibilidad por carga pública porque no constituye la mejor implementación de la ley, es incompatible con la intención del Congreso (…) y dificulta la capacidad de dicho departamento para determinar con precisión y fiabilidad si ciertos extranjeros podrían convertirse en una carga pública en algún momento. La derogación restablecería una mayor discrecionalidad para evaluar todos los hechos pertinentes y se alinearía con la política vigente de que los extranjeros en Estados Unidos deben ser autosuficientes y que los beneficios gubernamentales no deben incentivar la inmigración”.

¿Y si una persona es declarada inadmisible por ser carga pública, pero cumple con los demás requisitos? “Puede obtener una resolución favorable (a discreción de las autoridades) tras presentar una fianza que garantice que el inmigrante no se convertirá en carga pública en el futuro”, publica Univision.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó su propuesta en el Registro Federal (Foto: Jason Redmond / AFP) / JASON REDMOND

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA NUEVA NORMA?

Al ser solamente una propuesta presentada el 19 de noviembre ante el Registro Federal, el gobierno pide comentarios a la ciudadanía, aunque no está obligado a aceptarla ni ponerla en práctica, pero puede considerarla.

Desde esa fecha y por un periodo de 30 días, el DHS decidirá si promulga el reglamento, lo revoca en su forma original, lo modifica o lo descarta.

