El próximo cambio de hora en Estados Unidos ya tiene fecha: será el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando la mayor parte del país vuelva al horario estándar y los relojes se atrasen una hora. Pero este año el tradicional ajuste llega acompañado de una cuestión que podría modificar el futuro del sistema: el Congreso analiza una iniciativa para mantener el horario de verano durante todo el año.

Por ahora, el cambio del 1 de noviembre sigue vigente. La Cámara de Representantes aprobó en julio la Sunshine Protection Act por 308 votos contra 117, pero el proyecto todavía debe avanzar en el Senado. La iniciativa fue remitida al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte y no tiene una votación programada actualmente.

Esto quiere decir que los estadounidenses deben prepararse, por el momento, para atrasar sus relojes en noviembre. La situación podría cambiar si el Congreso modifica la legislación federal antes de esa fecha, pero esa posibilidad todavía no es una decisión.

¿Cuándo cambia la hora en Estados Unidos en 2026?

El horario de verano terminará el domingo 1 de noviembre de 2026. El cambio se producirá oficialmente a las 2:00 a. m., cuando los relojes retrocedan una hora y vuelvan a marcar la 1:00 a. m.

Con este ajuste comienza nuevamente el horario estándar, aunque muchas personas siguen utilizando la expresión “horario de invierno” para referirse a este periodo.

Dato Cambio de noviembre de 2026 Fecha Domingo 1 de noviembre Hora del cambio 2:00 a. m. Movimiento Se atrasa 1 hora De 2:00 a. m. A 1:00 a. m. Resultado Regresa el horario estándar Situación actual Cambio previsto por la ley vigente

El calendario actual establece que el horario de verano termina el primer domingo de noviembre, por lo que el 1 de noviembre es la fecha que corresponde en 2026.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj el 1 de noviembre?

En noviembre, los relojes se atrasan una hora.

El cambio ocurre durante la madrugada. Cuando llegue el momento establecido, las 2:00 a. m. volverán a convertirse en la 1:00 a. m.

En términos sencillos:

Se retrocede una hora

Las 2:00 a. m. vuelven a ser la 1:00 a. m.

Comienza el horario estándar

La madrugada tendrá una hora adicional

Las tardes tendrán menos luz que durante el horario de verano

La modificación del reloj no crea horas adicionales de luz solar. Lo que cambia es el momento del día en que esa luz coincide con el horario oficial.

¿Qué estados y territorios de EE.UU. no cambian la hora?

No todo el territorio estadounidense participa en el cambio estacional.

Hawái y la mayor parte de Arizona permanecen en horario estándar durante todo el año. La excepción dentro de Arizona es la Nación Navajo, que sí observa el horario de verano.

También hay territorios estadounidenses que no realizan el cambio.

Estado o territorio ¿Atrasará el reloj el 1 de noviembre? Hawái No Mayor parte de Arizona No Nación Navajo Sí Puerto Rico No Islas Vírgenes de EE.UU. No Guam No Samoa Americana No Islas Marianas del Norte No

Por ello, la fecha del 1 de noviembre corresponde a la mayor parte de Estados Unidos, pero no a todas sus jurisdicciones.

¿Qué está pasando en el Congreso con el cambio de horario?

El cambio de hora de noviembre llega este año mientras Washington debate si mantener o modificar el sistema actual.

El 14 de julio de 2026, la Cámara de Representantes aprobó la Sunshine Protection Act por 308 votos a favor y 117 en contra. El proyecto fue enviado al Senado al día siguiente y posteriormente quedó en manos del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte.

Sin embargo, todavía falta una parte fundamental del proceso legislativo: el Senado debe considerar la iniciativa.

El Senado tiene previsto regresar a sus actividades ordinarias el 14 de septiembre. Hasta ahora, no existe una votación anunciada sobre la Sunshine Protection Act.

Por eso, la situación actual puede resumirse en dos puntos:

El cambio del 1 de noviembre sigue previsto

El futuro del sistema de cambios de hora continúa en discusión

¿Qué propone la Sunshine Protection Act?

La Sunshine Protection Act busca convertir el horario de verano en permanente y terminar con el ajuste del reloj dos veces al año.

Si llegara a convertirse en ley, Estados Unidos dejaría de regresar al horario estándar durante el invierno y mantendría durante todo el año el horario que actualmente utiliza entre marzo y noviembre.

Pero hay que hacer una precisión importante: la aprobación en la Cámara no convierte automáticamente el proyecto en ley.

La iniciativa todavía debe superar el proceso correspondiente en el Senado y, posteriormente, completar las etapas necesarias para su entrada en vigor.

Además, el debate legislativo no tiene una única alternativa. También se ha planteado una propuesta que establecería el horario estándar de manera permanente y permitiría que los estados optaran por observar el horario de verano.

¿Qué podría pasar con el cambio de noviembre si se aprueba la nueva ley?

Este es el punto que todavía está abierto.

Si el Congreso aprobara una modificación de las reglas federales y esta entrara en vigor antes del 1 de noviembre, el cambio previsto podría no producirse.

En ese escenario, Estados Unidos podría comenzar a utilizar el horario de verano de manera permanente y los relojes no volverían al horario estándar durante el invierno.

Pero hoy esto es únicamente una posibilidad.

Mientras no exista una nueva legislación federal en vigor, el calendario que deben seguir los estadounidenses continúa siendo el actual: el domingo 1 de noviembre los relojes están programados para atrasarse una hora.

¿Qué cambiaría si Estados Unidos mantiene el horario de verano todo el año?

La principal diferencia se notaría durante los meses de invierno.

Con el horario de verano permanente, tanto el amanecer como la puesta de sol ocurrirían una hora más tarde en comparación con el horario estándar.

Eso no significa que el país tendría más horas de luz.

La cantidad de luz solar seguiría dependiendo de la posición de la Tierra respecto del Sol. Lo que cambiaría sería la hora del reloj asignada a esa luz.

Esto produciría dos efectos muy concretos:

Más luz disponible al final de la tarde

Amaneceres más tardíos durante el invierno

En las regiones del norte, la diferencia podría ser especialmente evidente.

¿Qué ciudades tendrían amaneceres más tardíos?

El debate sobre el futuro del horario puede entenderse mejor al observar ciudades concretas.

Por ejemplo, durante el solsticio de invierno, un escenario de horario de verano permanente llevaría el amanecer de Nueva York hasta aproximadamente las 8:17 a. m. En Buffalo, la salida del sol rondaría las 8:41 a. m.

En Colorado también se observa una diferencia importante. Para el 21 de diciembre, Denver tendría aproximadamente un amanecer a las 8:17 a. m. y una puesta de sol a las 5:38 p. m. bajo horario de verano permanente, frente a las 7:17 a. m. y 4:38 p. m., respectivamente, con horario estándar.

Ciudad Amanecer con horario estándar Amanecer con horario de verano permanente Puesta de sol con horario estándar Puesta de sol con horario de verano permanente Nueva York aprox. 7:17 a. m. aprox. 8:17 a. m. aprox. 4:40 p. m. aprox. 5:40 p. m. Buffalo aprox. 7:41 a. m. aprox. 8:41 a. m. aprox. 4:45 p. m. aprox. 5:45 p. m. Denver 7:17 a. m. 8:17 a. m. 4:38 p. m. 5:38 p. m.

Estos ejemplos muestran por qué el debate genera posiciones enfrentadas: la misma hora de luz que se gana por la tarde se pierde por la mañana.

¿Por qué algunos expertos prefieren el horario estándar permanente?

La discusión científica no se limita a decidir si Estados Unidos debe dejar de cambiar los relojes.

También existe un debate sobre cuál debería ser el horario permanente.

Quienes respaldan el horario de verano durante todo el año destacan las tardes más luminosas, que podrían favorecer las actividades al aire libre, el comercio y la vida social.

Sin embargo, especialistas en sueño y ritmos circadianos han advertido que mantener el horario de verano durante todo el año podría provocar amaneceres demasiado tardíos en determinadas zonas.

Algunos expertos consideran que el horario estándar permanente se ajustaría mejor al reloj biológico humano, debido a una mayor correspondencia entre la luz solar de la mañana y los ritmos circadianos.

Por eso, acabar con el cambio de hora y decidir qué horario debe quedar establecido son dos cuestiones que forman parte del mismo debate, pero que no tienen necesariamente la misma respuesta.

¿Qué estados ya están preparados para mantener el horario de verano?

La discusión federal también tiene consecuencias en los estados.

19 estados cuentan con leyes o medidas que permitirían adoptar el horario de verano durante todo el año si cambia la legislación federal.

Entre ellos están Florida, Texas, Colorado, Mississippi y Oregon.

Esto no significa que esos estados ya hayan abandonado el cambio de hora. Sus disposiciones dependen de que la legislación federal permita ese sistema.

Texas es uno de los ejemplos más claros. El gobernador Greg Abbott firmó una ley que contempla el horario de verano permanente, pero su aplicación está condicionada a que el Congreso modifique las reglas federales.

¿El cambio de hora afectará a Halloween 2026?

Hay una coincidencia llamativa en el calendario de este año: Halloween se celebrará el sábado 31 de octubre, justo antes del cambio previsto para la madrugada del domingo.

Si las reglas actuales se mantienen, el cambio ocurrirá después de que haya terminado Halloween. Por eso, la celebración no se verá modificada por el retroceso del reloj durante la noche del 31 de octubre.

La situación sería diferente si antes del 1 de noviembre entrara en vigor una ley que eliminara el cambio de hora. En ese caso, no habría que realizar el tradicional retroceso de una hora durante la madrugada siguiente.

¿Será el 1 de noviembre de 2026 el último cambio de hora en Estados Unidos?

Todavía no se sabe.

Con la legislación vigente, el domingo 1 de noviembre de 2026 sigue siendo la fecha en la que la mayor parte de Estados Unidos deberá atrasar sus relojes una hora.

La posibilidad de que sea uno de los últimos cambios existe porque la Cámara de Representantes ya aprobó la Sunshine Protection Act. Sin embargo, el Senado todavía no ha dado su aprobación y el proyecto permanece pendiente.

Por ahora, la respuesta más precisa es esta:

El cambio de noviembre está confirmado; que sea el último, no.

El Senado tiene previsto retomar sus actividades el 14 de septiembre, pero todavía no hay una votación programada sobre la iniciativa. Cualquier modificación del sistema dependerá de que el Congreso avance con la legislación y de que esta complete el proceso necesario para convertirse en ley.

Hasta entonces, el reloj sigue teniendo una cita marcada: el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., volverá a ser la 1:00 a. m.