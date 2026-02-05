El cambio al horario de verano 2026 en Estados Unidos será el domingo 8 de marzo de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se adelantan a las 3:00 a. m. en la mayoría de los estados del país. El regreso al horario estándar será el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. se atrasan los relojes a la 1:00 a. m. en las jurisdicciones que aplican el horario de verano.

¿Cuándo es el cambio al horario de verano 2026 en EE.UU.?

El inicio del horario de verano (Daylight Saving Time, DST) en 2026 está fijado para el domingo 8 de marzo de 2026, segundo domingo de marzo, a las 2:00 a. m. hora local. En ese momento, el reloj salta directamente de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m., lo que implica perder una hora de sueño pero ganar más luz por la tarde.

Lista rápida de datos clave del inicio del horario de verano 2026:

Fecha oficial: domingo 8 de marzo de 2026.

Hora legal del cambio: 2:00 a. m. en cada zona horaria local.

Movimiento del reloj: se adelanta una hora (2:00 → 3:00 a. m.).

Efecto: más luz en la tarde y anochece más tarde.

Frecuencia: se realiza cada año el segundo domingo de marzo.

Tabla: Fechas principales del horario de verano 2026 en EE.UU.

Evento Fecha Hora legal local ¿Qué pasa con el reloj? Inicio horario de verano (DST) Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a. m. Pasa a 3:00 a. m. (adelanta 1 h) Fin horario de verano (estándar) Domingo 1 de noviembre 2026 2:00 a. m. Pasa a 1:00 a. m. (atrasa 1 h)

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en marzo y en noviembre?

Al entrar al horario de verano en marzo, se adelanta el reloj una hora; al finalizarlo en noviembre, se atrasa una hora para volver al horario estándar. Una regla práctica muy usada es: “en marzo se adelanta, en noviembre se atrasa”.

Instrucciones prácticas:

Marzo 2026 (inicio DST):

La madrugada del domingo 8 de marzo, a las 2:00 a. m., mueve el reloj a las 3:00 a. m. (adelantar 1 hora).

Puedes hacerlo antes de dormir el sábado para despertar ya con la hora correcta.

Noviembre 2026 (fin DST):

La madrugada del domingo 1 de noviembre, a las 2:00 a. m., mueve el reloj a la 1:00 a. m. (atrasar 1 hora).

Ese día “ganas” una hora de sueño, pero anochece más temprano.

¿En qué estados se aplica el cambio de horario de verano 2026?

La mayoría de los estados de Estados Unidos participa en el horario de verano y debe adelantar el reloj en marzo y atrasarlo en noviembre. Esto incluye las zonas horarias del Este, Central, Montaña y Pacífico, además de Alaska, que también ajusta la hora siguiendo la normativa federal.

Estados y territorios con particularidades:

La mayoría de los estados continentales (como California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, etc.) sí aplica el horario de verano.

Hawái no adopta el horario de verano y mantiene la misma hora todo el año.

Gran parte de Arizona tampoco aplica el horario de verano, con algunas excepciones locales.

Algunos territorios estadounidenses (como Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, Islas Vírgenes) tampoco suelen aplicar el DST.​

¿Cómo ajustar la hora del reloj el 8 de marzo en los Estados Unidos?

Zona / Estado ¿Aplica DST 2026? ¿Qué hace en marzo? ¿Qué hace en noviembre? Estados de la Costa Este (ej. NY, FL) Sí Adelanta 1 h (8 de marzo). Atrasa 1 h (1 de noviembre). Estados de la zona Central Sí Adelanta 1 h. Atrasa 1 h. Estados de la zona Montaña Sí, excepto gran parte de Arizona. Adelanta 1 h donde aplica. Atrasa 1 h donde aplica. Estados de la zona Pacífico Sí Adelanta 1 h. Atrasa 1 h. Alaska Sí Adelanta 1 h. Atrasa 1 h. Hawái No No cambia la hora. No cambia la hora. Gran parte de Arizona No (con excepciones) No cambia la hora. No cambia la hora.

¿Cómo saber si debo adelantar o atrasar el reloj según mi estado?

Para saber si debes ajustar tu reloj, primero identifica si tu estado participa en el horario de verano: si está en el territorio continental y no es Hawái ni gran parte de Arizona, lo más probable es que sí deba hacer el cambio. Luego solo debes seguir la regla de las fechas: adelantar en marzo y atrasar en noviembre, siempre según la hora local de tu zona horaria.

Pasos prácticos para no confundirte:

Verifica si tu ciudad o estado aplica el horario de verano (consulta fuentes oficiales de tu estado o sitio del gobierno local).

Marca en tu calendario estas fechas: a) Domingo 8 de marzo de 2026: adelantar 1 hora y 2) Domingo 1 de noviembre de 2026: atrasar 1 hora.

Revisa tus dispositivos: la mayoría de teléfonos, computadoras y relojes inteligentes se ajustan automáticamente; relojes analógicos o electrodomésticos suelen requerir ajuste manual.

Haz el cambio antes de dormir el sábado para no tener problemas con citas, vuelos o trabajo el domingo.

¿Qué recomendaciones seguir para el cambio de horario de verano 2026?

El horario de verano afecta rutinas de sueño, horarios laborales y transporte, por lo que conviene tomar algunas medidas preventivas. Ajustarse de forma gradual ayuda a reducir la sensación de cansancio en los días posteriores al cambio.

Recomendaciones útiles:

La semana previa, intenta adelantar tu hora de dormir y despertar unos 10–15 minutos cada día.

Verifica horarios de vuelos, trenes o buses para el domingo del cambio, sobre todo los de madrugada.

Si tienes niños o personas mayores a tu cargo, prepara el cambio de rutina con antelación.

Aprovecha la mayor luz de la tarde para actividades al aire libre y ejercicio, lo que ayuda a adaptar el reloj biológico.

Anota también la fecha de fin del horario de verano (1 de noviembre de 2026) para recordar que ese día se atrasa el reloj y anochece más temprano.

¿Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en EE.UU. 2026?

¿Cuándo empieza el horario de verano en EE.UU. en 2026?

Empieza el domingo 8 de marzo de 2026, segundo domingo de marzo, a las 2:00 a. m. hora local, cuando los relojes se adelantan a las 3:00 a. m.

¿Cuándo termina el horario de verano en 2026?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026, primer domingo de noviembre, a las 2:00 a. m., cuando los relojes se atrasan a la 1:00 a. m.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj al entrar al horario de verano?

Al entrar al horario de verano en marzo de 2026, el reloj se adelanta una hora, pasando de las 2:00 a. m. directamente a las 3:00 a. m.

¿Todos los estados de EE.UU. cambian la hora?

No; aunque la mayoría sí lo hace, Hawái y gran parte de Arizona no aplican el horario de verano y mantienen la misma hora durante todo el año.

¿A qué hora exacta debo cambiar la hora en mi reloj?

La normativa indica que el ajuste oficial se hace a las 2:00 a. m. hora local; sin embargo, muchas personas prefieren adelantar o atrasar sus relojes antes de ir a dormir el sábado.