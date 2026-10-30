El cambio de horario en Estados Unidos se realizará el domingo 1 de noviembre de 2026: a las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora y volver a marcar la 1:00 a. m. en los lugares que observan el horario de verano. No necesitas permanecer despierto: puedes ajustar los relojes manuales antes de acostarte el sábado 31 de octubre. Los teléfonos y las computadoras pueden actualizarse automáticamente, según su configuración. La medida no se aplica en Hawái, la mayor parte de Arizona ni varios territorios estadounidenses, por lo que conviene comprobar la ubicación antes de modificar cualquier dispositivo.

TL;DR: cambio de horario en EE.UU.

El horario de verano termina el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m. de cada zona que participa.

El reloj retrocede de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.; no se adelanta.

Los relojes manuales pueden ajustarse antes de dormir el sábado 31 de octubre; el cambio oficial ocurre el domingo.

Hawái, casi todo Arizona y cinco territorios habitados no realizan este ajuste. La Nación Navajo sí observa el horario de verano.

Con las reglas vigentes, la siguiente transición será el domingo 14 de marzo de 2027, cuando corresponda adelantar una hora.

¿El reloj se cambia el sábado 31 de octubre o el domingo 1 de noviembre?

La fecha oficial es el domingo 1 de noviembre de 2026. El calendario del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST establece que el horario de verano termina ese día a las 2:00 a. m., hora local. En ese momento comienza nuevamente la 1:00 a. m., ahora bajo el horario estándar.

La recomendación de hacerlo el sábado por la noche es una solución práctica para los relojes que necesitan intervención manual, no una fecha alternativa del cambio. Si te acuestas antes de la transición, puedes dejarlos una hora atrás. Por ejemplo, un reloj que marque las 11:00 p. m. del sábado puede colocarse en las 10:00 p. m. para que amanezca sincronizado con la nueva hora. El NIST contempla ajustar estos relojes la noche anterior o a la mañana siguiente.

En cambio, no debes anticipar manualmente el ajuste de un teléfono o una computadora que ya tenga activada la actualización automática y la zona correcta: podrías provocar una diferencia adicional de una hora.

Dato esencial Qué corresponde en las localidades que realizan el cambio Fecha oficial Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora de la transición 2:00 a. m., hora local Dirección del ajuste Atrasar una hora Ejemplo del reloj De las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. Régimen que termina Horario de verano, conocido como DST Régimen que comienza Horario estándar Preparación de relojes manuales Sábado 31 de octubre por la noche, antes de acostarse Siguiente transición según la normativa vigente Domingo 14 de marzo de 2027: de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.

Las fechas, las horas y la dirección del ajuste responden a las reglas federales actuales; la preparación del sábado es opcional y no modifica el momento oficial de la transición.

Qué estados y territorios no cambian la hora

Los otros 48 estados realizan ajustes estacionales; Arizona y Hawái requieren una explicación separada. Hawái permanece en horario estándar durante todo el año. En Arizona ocurre lo mismo en la mayor parte del territorio, pero la Nación Navajo sí participa en el horario de verano. Por eso, decir simplemente que “Arizona no cambia la hora” puede inducir a error.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos, organismo federal competente en esta materia, también identifica cinco territorios que no observan el horario de verano:

Puerto Rico.

Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Guam.

Samoa Americana.

Islas Marianas del Norte.

En estos lugares no corresponde atrasar el reloj el 1 de noviembre. Tampoco se debe modificar manualmente un dispositivo que ya muestre correctamente la hora de una localidad exenta.

¿Cómo quedan los relojes en ciudades de distintas regiones?

La expresión “a las 2:00 a. m., hora local” es importante: el cambio no sucede simultáneamente en todo Estados Unidos. Nueva York llega a esa hora antes que Chicago y Los Ángeles. Cada zona realiza la transición cuando su propio reloj alcanza las 2:00 a. m.

La siguiente tabla muestra las abreviaturas y los desfases respecto del tiempo universal coordinado, UTC, antes y después del ajuste de noviembre. Las filas de las localidades exentas conservan el mismo régimen.

Ciudad o localidad Zona o régimen Antes de la transición Después de la transición ¿Atrasar una hora? Nueva York Este EDT, UTC−4 EST, UTC−5 Sí Chicago Central CDT, UTC−5 CST, UTC−6 Sí Salt Lake City Montaña MDT, UTC−6 MST, UTC−7 Sí Los Ángeles Pacífico PDT, UTC−7 PST, UTC−8 Sí Anchorage Alaska AKDT, UTC−8 AKST, UTC−9 Sí Phoenix Montaña, horario estándar permanente MST, UTC−7 MST, UTC−7 No Honolulu Hawái, horario estándar permanente HST, UTC−10 HST, UTC−10 No San Juan, Puerto Rico Atlántico, horario estándar permanente AST, UTC−4 AST, UTC−4 No

Las zonas y los desfases se basan en la información del NIST y en la identificación de ciudades de Time and Date. Anchorage realiza el ajuste de 2026 el domingo 1 de noviembre.

Para organizar una llamada o un viaje, conviene identificar la ciudad y la fecha, no solo el estado: las fronteras de las zonas horarias no siempre coinciden con las fronteras estatales. Además, abreviaturas como ET o PT designan la hora del Este o del Pacífico de forma general, mientras que EST y PST especifican el horario estándar.

¿Por qué se regresa al horario estándar y qué ley lo regula?

El horario de verano adelanta el reloj una hora respecto del estándar para desplazar la luz disponible hacia una franja más tardía del día. No crea horas adicionales de luz solar. Su aplicación responde a decisiones legales y no al comienzo o final de una estación astronómica.

La Uniform Time Act de 1966 estableció un marco común para los ajustes estacionales. Las modificaciones posteriores fijaron el calendario actual: segundo domingo de marzo para comenzar y primer domingo de noviembre para terminar. Estas reglas se aplican desde 2007, tras la reforma incluida en la Energy Policy Act de 2005.

Los estados pueden optar por no observar el horario de verano mediante legislación estatal. Si lo aplican, deben respetar las fechas federales; no pueden escoger libremente otros domingos para realizar el cambio.

Aunque se utilice popularmente “horario de invierno”, el término preciso es horario estándar. El regreso de noviembre no marca el inicio astronómico del invierno, del mismo modo que el adelanto de marzo no señala el comienzo astronómico del verano.

¿Qué relojes debes revisar en casa y en el automóvil?

La revisión debe distinguir entre equipos configurados para actualizarse solos y dispositivos cuyo reloj necesita una modificación manual. No basta con que una pantalla sea digital para dar por hecho que cambiará sin intervención.

Teléfonos y tabletas: comprueba la fecha y hora automáticas y la zona horaria. En iPhone y iPad, Apple indica la ruta Configuración > General > Fecha y hora > Ajuste automático; también recomienda disponer de conexión a internet y software actualizado.

Computadoras Windows: revisa Configuración > Hora e idioma > Fecha y hora. Microsoft distingue entre establecer la hora automáticamente, seleccionar la zona automáticamente y ajustar el horario de verano automáticamente.

Computadoras Mac: verifica tanto el ajuste automático de fecha y hora como el de zona horaria según la ubicación. Son opciones relacionadas, pero diferentes.

Relojes de pared, de pulsera y despertadores: identifica cuáles carecen de actualización automática y necesitan atrasarse manualmente.

Microondas, hornos, otros electrodomésticos y vehículos: consulta el manual de la marca y el modelo para comprobar si el reloj se actualiza solo y cuál es el procedimiento correcto. No existe una secuencia de botones universal.

La guía de Apple para corregir la fecha y la zona horaria y las instrucciones de Microsoft para configurar la hora en Windows permiten revisar estos ajustes sin recurrir a procedimientos improvisados.

El domingo por la mañana, compara los relojes manuales con un dispositivo cuya hora y zona hayas verificado. Si resides en Phoenix, Honolulu o un territorio sin ajuste estacional, la revisión consiste en confirmar que la hora siga siendo correcta, no en restarle una hora.

Qué ha dicho Donald Trump y qué ha cambiado realmente en la ley

Donald Trump ha expresado posiciones distintas sobre cómo eliminar los cambios de reloj. En diciembre de 2024 respaldó suprimir el horario de verano, una orientación favorable al horario estándar permanente. El 11 de abril de 2025 pidió al Congreso favorecer más luz al final del día, una posición alineada con mantener el horario de verano durante todo el año. No son propuestas equivalentes.

El Servicio de Investigación del Congreso también documenta su respaldo a la Sunshine Protection Act después de una votación en comisión en mayo de 2026. Ese apoyo político, incluso cuando procede del presidente, no sustituye una reforma legal promulgada y vigente.

El expediente legislativo de la Sunshine Protection Act, H.R. 139, consultado para esta publicación del 30 de octubre de 2026, registra su aprobación en la Cámara de Representantes el 14 de julio y su remisión al comité competente del Senado el 15 de julio. Su estado figura como “Passed House”, no como ley promulgada.

La propuesta busca establecer de manera permanente el horario actualmente asociado al verano; no conservar el horario estándar actual para todo el país. Por tanto, ni las declaraciones presidenciales ni la aprobación en una sola cámara permiten afirmar que el ajuste de noviembre haya sido cancelado o que será el último. El calendario vigente del NIST mantiene el final del horario de verano para el 1 de noviembre de 2026.nist+2

Cuándo será el próximo cambio después de noviembre de 2026

Con la normativa vigente, la siguiente transición será el domingo 14 de marzo de 2027. En las localidades participantes, las 2:00 a. m. pasarán a ser las 3:00 a. m.: entonces sí corresponderá adelantar el reloj una hora.nist+2

Esa fecha deriva de la regla del segundo domingo de marzo. Los lugares que mantienen horario fijo no tienen una transición local programada por ese calendario.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en EE.UU.

¿Qué hora se repite durante la madrugada del 1 de noviembre?

Se repite la franja de la 1:00 a. m. a la 1:59 a. m.: aparece primero bajo el horario de verano y después bajo el estándar. Para una actividad en esa franja, conviene especificar la zona y el desfase respecto de UTC.

¿El domingo del cambio tiene 25 horas?

En las localidades que atrasan el reloj, sí: entre una medianoche local y la siguiente transcurren 25 horas, porque se repite una hora. Esto no se aplica a las localidades que mantienen horario fijo.

¿Debo atrasar el celular antes de acostarme?

No si tiene la actualización automática activa y la zona horaria correcta. Revisa primero la configuración: modificarlo manualmente sin necesidad puede dejarlo desajustado.

¿La hora de Puerto Rico cambia aunque no se modifiquen sus relojes?

Su hora local permanece en AST, UTC−4. Lo que puede cambiar es la diferencia con otras ciudades: el 30 de octubre de 2026 San Juan y Nueva York comparten UTC−4; después del ajuste neoyorquino del 1 de noviembre, San Juan queda una hora por delante.

¿Phoenix tendrá la misma hora que Los Ángeles después del cambio?

No. El 30 de octubre de 2026 ambas ciudades están en UTC−7, pero después del ajuste del 1 de noviembre Los Ángeles pasa a UTC−8 y Phoenix permanece en UTC−7. Phoenix queda una hora por delante.

¿Todos los relojes digitales se actualizan automáticamente?

No debes darlo por hecho. La actualización depende del equipo y de su configuración; Apple y Microsoft permiten activar o desactivar funciones automáticas. En electrodomésticos y vehículos, revisa el manual específico antes de intervenir.

¿Una propuesta para eliminar el cambio de hora significa que se conservará el horario de verano?

No necesariamente. El horario estándar permanente y el horario de verano permanente son alternativas diferentes. La Sunshine Protection Act busca la segunda; otras iniciativas descritas por el Congreso plantean soluciones distintas.