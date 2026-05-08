EE.UU. comenzará a revocar pasaportes a padres con deudas de manutención infantil desde este 8 de mayo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos
EE.UU. comenzará a revocar pasaportes a padres con deudas de manutención infantil desde este 8 de mayo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini | Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Miles de padres en podrían quedarse sin pasaporte en las próximas horas debido a una nueva medida relacionada con las deudas por manutención infantil (child support). El Departamento de Estado comenzará a revocar este documento a quienes mantengan pagos atrasados significativos, una decisión que impactará primero a quienes registren las cifras más altas.

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De acuerdo con información difundida por , las cancelaciones comenzarán este viernes 8 de mayo y afectarán inicialmente a padres que deben al menos $100,000 en manutención infantil.

¿Quiénes serán los primeros afectados por la cancelación de pasaportes en EE.UU.?

La nueva política apunta primero a unos 2,700 ciudadanos estadounidenses que actualmente poseen pasaporte y tienen deudas superiores a los $100,000, según datos entregados al Departamento de Estado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

Las autoridades explicaron que, una vez revocado el pasaporte, las personas recibirán una notificación indicando que ya no podrán utilizar ese documento para viajar internacionalmente.

Además, quienes logren pagar la deuda pendiente deberán iniciar nuevamente el proceso para solicitar un nuevo pasaporte estadounidense.

Miles de personas en EE.UU. podrían perder su pasaporte por pagos atrasados de manutención infantil. | Crédito: Freepik
Miles de personas en EE.UU. podrían perder su pasaporte por pagos atrasados de manutención infantil. | Crédito: Freepik

La medida pronto alcanzará a quienes deban más de $2,500

Aunque el plan comenzará con los casos más elevados, el Gobierno estadounidense confirmó que la política se expandirá próximamente a padres con atrasos superiores a $2,500 en manutención infantil.

Hasta ahora, esta sanción solo aplicaba para personas que intentaban renovar su pasaporte. Sin embargo, con la nueva política, el HHS notificará al Departamento de Estado sobre todas las deudas atrasadas mayores a $2,500, lo que permitirá revocar directamente los pasaportes vigentes.

Por el momento, las autoridades no han detallado cuántos ciudadanos podrían verse afectados bajo este nuevo límite, ya que el HHS continúa recopilando información de agencias estatales encargadas de rastrear los pagos de manutención infantil.

La nueva medida en EE.UU. afectará primero a padres con deudas superiores a los $100,000. | Foto: MistikaS / iStock
La nueva medida en EE.UU. afectará primero a padres con deudas superiores a los $100,000. | Foto: MistikaS / iStock
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¿Qué pasará con quienes pierdan su pasaporte de EE.UU.?

Las personas afectadas no podrán utilizar el pasaporte cancelado para salir o ingresar a Estados Unidos. Para recuperar el documento, deberán ponerse al día con los pagos pendientes y posteriormente realizar una nueva solicitud oficial.

La medida forma parte de los esfuerzos del Gobierno federal para aumentar el cumplimiento de las obligaciones de manutención infantil y presionar a quienes mantienen grandes cantidades de dinero sin pagar.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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