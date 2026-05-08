Miles de padres en Estados Unidos podrían quedarse sin pasaporte en las próximas horas debido a una nueva medida relacionada con las deudas por manutención infantil (child support). El Departamento de Estado comenzará a revocar este documento a quienes mantengan pagos atrasados significativos, una decisión que impactará primero a quienes registren las cifras más altas.

De acuerdo con información difundida por The Associated Press, las cancelaciones comenzarán este viernes 8 de mayo y afectarán inicialmente a padres que deben al menos $100,000 en manutención infantil.

¿Quiénes serán los primeros afectados por la cancelación de pasaportes en EE.UU.?

La nueva política apunta primero a unos 2,700 ciudadanos estadounidenses que actualmente poseen pasaporte y tienen deudas superiores a los $100,000, según datos entregados al Departamento de Estado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

Las autoridades explicaron que, una vez revocado el pasaporte, las personas recibirán una notificación indicando que ya no podrán utilizar ese documento para viajar internacionalmente.

Además, quienes logren pagar la deuda pendiente deberán iniciar nuevamente el proceso para solicitar un nuevo pasaporte estadounidense.

Miles de personas en EE.UU. podrían perder su pasaporte por pagos atrasados de manutención infantil. | Crédito: Freepik

La medida pronto alcanzará a quienes deban más de $2,500

Aunque el plan comenzará con los casos más elevados, el Gobierno estadounidense confirmó que la política se expandirá próximamente a padres con atrasos superiores a $2,500 en manutención infantil.

Hasta ahora, esta sanción solo aplicaba para personas que intentaban renovar su pasaporte. Sin embargo, con la nueva política, el HHS notificará al Departamento de Estado sobre todas las deudas atrasadas mayores a $2,500, lo que permitirá revocar directamente los pasaportes vigentes.

Por el momento, las autoridades no han detallado cuántos ciudadanos podrían verse afectados bajo este nuevo límite, ya que el HHS continúa recopilando información de agencias estatales encargadas de rastrear los pagos de manutención infantil.

La nueva medida en EE.UU. afectará primero a padres con deudas superiores a los $100,000. | Foto: MistikaS / iStock / MistikaS

¿Qué pasará con quienes pierdan su pasaporte de EE.UU.?

Las personas afectadas no podrán utilizar el pasaporte cancelado para salir o ingresar a Estados Unidos. Para recuperar el documento, deberán ponerse al día con los pagos pendientes y posteriormente realizar una nueva solicitud oficial.

La medida forma parte de los esfuerzos del Gobierno federal para aumentar el cumplimiento de las obligaciones de manutención infantil y presionar a quienes mantienen grandes cantidades de dinero sin pagar.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!