Con la llegada del último trimestre del año, muchos padres comienzan a preguntarse cuándo será el próximo fin de semana largo para organizar el cronograma escolar de sus hijos. Y ahora ya hay confirmación: el Gobierno de los Estados Unidos ha decretado feriado nacional para el lunes 13 de octubre, lo que implica el cierre total de escuelas en gran parte del país.

De acuerdo con el calendario oficial del Gobierno estadounidense, las instituciones educativas permanecerán cerradas durante 24 horas, por lo que niños y adolescentes de todos los niveles, desde preescolar hasta secundaria, no tendrán clases presenciales ni virtuales. Aunque la decisión final depende de cada distrito escolar, la mayoría de los sistemas públicos de enseñanza se adhieren a este calendario.

Ese día, todas las escuelas del país permanecerán cerradas. | Crédito: Lauren Justice / CalMatters

Entre los distritos que han confirmado la suspensión se encuentran el Distrito Escolar Unificado de Anaheim, las Escuelas Públicas del Condado de Palm Beach, el Condado de Montgomery, el Distrito Escolar de Beaverton y las Escuelas Públicas de Seattle. En todos los casos, las clases se reanudarán al día siguiente, martes 14 de octubre.

Este día festivo forma parte de los feriados nacionales establecidos por el Gobierno y publicados en el calendario laboral oficial, lo que también implica cierres en otros sectores. Según el portal USA.gov, además de las escuelas, bancos, oficinas gubernamentales y varios negocios privados permanecerán sin actividad durante la jornada.

Por ello, las autoridades recomiendan a las familias verificar el calendario local de cada distrito escolar, especialmente en los casos donde puedan existir ajustes específicos o actividades alternativas.

Los estudiantes disfrutarán de un fin de semana largo antes de retomar las clases. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

De esta manera, el segundo lunes de octubre se perfila como una oportunidad ideal para disfrutar de un feriado largo en todo EE.UU., en medio del ajetreo del último tramo del año escolar.

Feriados restantes en 2025

Tras el Día de los Veteranos, en Estados Unidos quedan dos feriados federales importantes para el resto del año. Estos días implican el cierre de oficinas públicas y la suspensión de muchas actividades laborales en distintos sectores.

Día de Acción de Gracias - Jueves 27 de noviembre. Es uno de los feriados más grandes del país, dedicado a agradecer por lo recibido. Se celebra en familia con cenas tradicionales y marca el inicio de la temporada de compras navideñas.

- Jueves 27 de noviembre. Es uno de los feriados más grandes del país, dedicado a agradecer por lo recibido. Se celebra en familia con cenas tradicionales y marca el inicio de la temporada de compras navideñas. Navidad - Jueves 25 de diciembre. Festividad cristiana que celebra el nacimiento de Jesús. Reúne a familias, promueve regalos y actividades comunitarias, y es fuertemente celebrada en la comunidad latina.

