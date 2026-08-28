Las opciones de matrícula universitaria más económica para estudiantes sin estatus migratorio enfrentan nuevos desafíos legales en Estados Unidos. El Departamento de Justicia (DOJ) presentó demandas contra estados cuyas leyes permiten que determinados jóvenes indocumentados paguen tarifas universitarias de residente y, en algunos casos, accedan a becas, subsidios o ayuda financiera estatal. El gobierno federal sostiene que estos beneficios pueden entrar en conflicto con una norma migratoria de 1996 que limita el acceso de personas sin presencia legal a beneficios de educación superior basados en la residencia estatal. La controversia podría afectar a estudiantes que han vivido, cursado la secundaria o se han graduado en los estados involucrados y que cumplen requisitos locales para pagar la tarifa de residente. A continuación, te contamos qué estados fueron demandados y qué podría ocurrir con las matrículas de los universitarios indocumentados.

Demanda federal pone en riesgo la matrícula estatal para indocumentados en cuatro estados (Foto: Freepik) / MICHAELA ZOLAKOVA

LOS CUATRO ESTADOS QUE EE.UU. DEMANDÓ POR MATRÍCULA ESTATAL PARA INDOCUMENTADOS

El Departamento de Justicia de EE.UU. demandó a Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington por leyes que permiten a ciertos estudiantes sin estatus migratorio pagar matrícula estatal –más baja que la tarifa para no residentes– y, en algunos casos, recibir ayuda financiera estatal. A la fecha, el DOJ ha demandado a 21 estados y espera que el gobierno federal consiga que los tribunales bloqueen esas políticas.

En la siguiente tabla te mostramos en qué situación se encuentran los estados demandados:

Situación Estados Leyes bloqueadas o eliminadas tras los litigios Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska e Illinois. Demanda desestimada a favor del estado Minnesota. Un juez federal desestimó en marzo la impugnación a la ley estatal que permite matrícula de residente para determinados estudiantes indocumentados. Casos pendientes o recién presentados Arizona, California, Colorado, Connecticut, Kansas, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.

¿Qué está impugnando el gobierno?

El DOJ sostiene que las normas estatales contradicen la ley federal de 1996, que impide otorgar a personas sin presencia legal un beneficio de educación postsecundaria basado en residencia estatal –como la matrícula “in-state”– si ese mismo beneficio no está disponible para ciudadanos estadounidenses de otros estados sin importar dónde residan.

El gobierno federal también cuestiona en las demandas de Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington que otorguen programas de asistencia estatal, como becas, subsidios o préstamos para estudiantes indocumentados que cumplen los requisitos de residencia.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS MATRÍCULAS DE LOS UNIVERSITARIOS INDOCUMENTADOS?

Por el momento, las demandas no modifican de manera automática las reglas de matrícula, ya que cualquier cambio dependerá del avance de los casos ante los tribunales, de posibles acuerdos y de las decisiones que adopten las autoridades estatales. En otras palabras, las tarifas no cambian automáticamente solo porque se haya presentado una demanda.

La matrícula para estudiantes sin estatus migratorio depende de:

La ley y las reglas vigentes de cada estado.

Una orden judicial, un acuerdo con el DOJ o una modificación de la ley estatal.

Los requisitos individuales del estudiante, que suelen incluir haber cursado y terminado la secundaria en el estado, residencia y otros criterios locales.

En los estados donde el tribunal ya bloqueó las políticas o el estado aceptó eliminarlas, los estudiantes afectados pueden perder el acceso a la tarifa de residente y pasar a pagar la matrícula de no residente, que suele ser más elevada.

¿Qué deben hacer los estudiantes?

Consultar directamente con la oficina de ayuda financiera o admisiones de su universidad pública para saber qué tarifa y programas continúan disponibles.

Revisar los requisitos estatales para matrícula de residente y ayuda financiera.

Guardar constancias de estudios de secundaria, domicilio, impuestos, graduación y solicitudes de ayuda estatal que puedan ser necesarias para acreditar requisitos.

Seguir las comunicaciones oficiales de la universidad y de la agencia estatal de educación superior, ya que las reglas podrían cambiar si se emite una orden judicial.

Las universidades públicas y agencias de educación superior podrían emitir actualizaciones si se producen órdenes judiciales (Foto: Freepik)