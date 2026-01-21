Un año después de que un brote de sarampión se registró en Texas, las cosas no solo parecen no haber cambiado; al contrario, los casos se han incrementado y extendido a otros estados, encendiendo las alarmas entre autoridades sanitarias y especialistas en salud pública. Por esta razón, Estados Unidos podría perder su designación de país libre de la enfermedad, un estatus que mantiene desde el año 2000 y que ahora pende de un hilo tras más de dos mil contagios y decenas de brotes reportados en 2025. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) se reunirá en abril próximo para evaluar si la transmisión del virus se ha mantenido de forma continua por al menos 12 meses, lo que marcaría un retroceso histórico en la lucha contra el sarampión. ¿Qué significa esto para la población de EE.UU., sobre todo en medio de un contexto de creciente desconfianza hacia las vacunas y sistemas de salud? En esta nota, te lo detallamos.

El 20 de enero de 2025, el condado rural de Gaines, al oeste de Texas, registró un brote de sarampión con 762 casos y el fallecimiento de dos niños. Desde entonces, se han detectado nuevas infecciones en Utah, Arizona, Carolina del Sur y otros estados, por lo que especialistas de salud pública investigan si aquel brote está relacionado con estos casos.

Un paramédico administra una dosis de vacuna contra el sarampión en Lubbock, Texas, el 27 de febrero de 2025 (Foto: Ronald Schemidt / AFP) / RONALDO SCHEMIDT

¿POR QUÉ EE.UU. PUEDE PERDER SU ESTATUS DE CERTIFICACIÓN LIBRE DE SARAMPIÓN?

Debido a que en todo 2025, Estados Unidos registró un total de 2,242 casos de sarampión confirmados, el mayor número desde 1991, con tres muertes, entre ellas las de dos niños, el país norteamericano está en riesgo de perder su estatus de certificación libre de esta enfermedad.

“De esa cifra total, 2,217 casos de sarampión fueron notificados por 45 jurisdicciones: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maryland, Michigan, Minnesota, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, ciudad de Nueva York, estado de Nueva York, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y Wyoming. Mientras que el restante, 25 casos de sarampión, se reportaron en extranjeros que visitaban los Estados Unidos”, publicaron en un informe los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Debido a la propagación de esta enfermedad, especialistas de salud pública de EE.UU. investigan si el ahora finalizado brote de Texas está vinculado a los brotes activos en Utah, Arizona y Carolina del Sur. Aunque, los médicos y científicos aseguran que tanto USA como América del Norte tienen un problema con el sarampión, independientemente de la decisión que tome la OPS.

“Es realmente una cuestión de semántica. La conclusión es que las condiciones son suficientes para permitir que ocurran tantos casos, y eso nos lleva a restar importancia a una vacuna segura y efectiva”, señaló Jonathan Temte, un médico general de Wisconsin que ayudó a certificar que Estados Unidos estaba libre de sarampión en el 2000, publica Los Ángeles Times.

Vale precisar que, en noviembre de 2025, Canadá perdió su certificación libre de sarampión tras registrar más de 5,000 casos el año pasado.

Una persona pasa junto a un letrero en un centro de salud donde se administra la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) en Lubbock, Texas, el 27 de febrero de 2025 (Foto: Ronald Schemidt / AFP)

¿QUÉ SIGNIFICA QUE EE.UU. PIERDA SU ESTATUS DE CERTIFICACIÓN LIBRE DE SARAMPIÓN?

Para Estados Unidos perder el estatus de certificación libre de sarampión significa que dentro del país esta enfermedad no ha sido eliminada tras el brote que surgió en enero de 2025 en el oeste de Texas, por lo que pasa a reconocerse que existe transmisión endémica de nuevo. En otras palabras, quiere decir que una misma cadena de contagio se ha mantenido activa de forma continua durante al menos 12 meses dentro del territorio, sin lograr cortarse totalmente la circulación del virus, publica Univision.

A nivel sanitario. Indica que los brotes ya no son solo importados o esporádicos, sino sostenidos, lo que refleja fallas en la vacunación, vigilancia epidemiológica o respuesta rápida a los casos, precisa las Naciones Unidas.

Indica que los brotes ya no son solo importados o esporádicos, sino sostenidos, lo que refleja fallas en la vacunación, vigilancia epidemiológica o respuesta rápida a los casos, precisa las Naciones Unidas. A nivel político. Obliga a reforzar campañas de vacunación, vigilancia y control de brotes. Asimismo, de llamados urgentes de organismos internacionales como la OPS/OMS para que el país presente un plan de acción específico.

Para el subdirector principal de los CDC, el Dr. Ralph Abraham, la pérdida del estatus de eliminación es consecuencia de “hacer negocios” a nivel mundial y sobre la libertad de la gente de decidir sobre las vacunas: “Tenemos comunidades que deciden no vacunarse (...). Esa es su libertad personal”.

¿CÓMO SE PUEDE RECUPERAR EL ESTATUS?

“Para recuperar el estatus de eliminación, un país debe demostrar la interrupción de la transmisión endémica durante al menos doce meses consecutivos, respaldada por datos completos de vacunación, vigilancia y respuesta a brotes”, precisa el sitio web de las Naciones Unidas.

Se sabe que Canadá presentará e implementará ahora un plan de acción conforme al marco regional de la OPS, centrado en incrementar la cobertura de vacunación, reforzar los sistemas de vigilancia y asegurar respuestas rápidas ante brotes, con el objetivo de detener la transmisión endémica y recuperar la eliminación del sarampión.

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna contra la sarampión en febrero de 2025 en Texas (Foto: Ronald Schemidt / AFP) / RONALDO SCHEMIDT

