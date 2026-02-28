Estados Unidos se prepara para un cierre de febrero marcado por la fuerza de la naturaleza, con tres tormentas invernales que pretenden perjudicar el panorama climático en gran parte del país. Este evento meteorológico no solo traerá intensas nevadas, sino también un desplome en los valores térmicos que obligará a millones de habitantes en tomar precauciones. Por consecuente, la inminente llegada de este triple frente obliga a que tomes acciones inmediatas para no resultar afectado(a). En esta nota, te revelaré qué regiones resultarán impactadas y más detalles al respecto.

De acuerdo al reporte meteorológico de FOX Weather , los habitantes de 25 estados situados en el Medio Oeste y Noreste serán azotados por este evento invernal, que promete traer cantidades considerables de nieve y acumulados de hielo.

Primera tormenta trajo una franja de nieve a lo largo del norte de EE.UU.

Durante la mañana de este sábado 28 de febrero, el medio citado específico que se presenció nieve en los estados de Montana y las Dakotas, debido al avance de una masa de aire frío. Conforme pasen las horas durante este día, este fenómeno se desplazará hacia el Alto Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos.

Se espera que el aire gélido y las nevadas alcancen el interior del noreste durante las primeras horas del domingo 1 de marzo, con acumulaciones en las localidades de Pittsburgh (Pensilvania), Albany (Nueva York) y Manchester (New Hampshire).

También se prevé que la nieve se haga presente en las ciudades de Nueva York, Providence y Boston en horas de la mañana de este domingo; sin embargo, las acumulaciones serán mínimas.

Lo alarmante serán los valores térmicos que registrarán estas áreas durante este fin de semana; FOX Weather precisa que podrían descender hasta los 20 °F.

El estado de Nueva York resultará afectado por el paso de estas tormentas invernales desde este fin de semana. (Crédito: EFE / EPA / OLGA FEDOROVA)

Segunda tormenta tendrá un mayor impacto en el Medio Oeste y el Valle de Ohio

Cuando finalice la primera ola, los ciudadanos no podrán darse un respiro del mal tiempo. Se espera una segunda tormenta invernal que se hará presente en horas de la noche del domingo 1 de marzo. De acuerdo con los pronósticos de FOX Weather, el inicio de las nevadas y la lluvia helada en Nebraska, Kansas y Misuri tendría un horario entre las 3:00 y las 6:00 p.m. de mañana.

En dichos estados, los valores térmicos caerán hasta los 0°, provocando un cambio repentino en las condiciones climáticas. Las ciudades que resultarán afectadas son San Luis y Kansas City, extendiéndose hacia el este para alcanzar hasta Louisville, Indianápolis y Cincinnati.

Para el lunes 2 de marzo, la nieve y el hielo se desplazaría hacia el Atlántico Medio, aunque se desconoce cómo impactará. Aunque algunos modelos climáticos advierten sobre nevadas en Virginia y Maryland, se descarta la presencia de humedad.

Se espera que Kansas reciba nieve y lluvia helada en horas de la tarde del domingo 1 de marzo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Tercera tormenta invernal se registrará a mitad de la próxima semana

El medio citado señaló que este tercer fenómeno llegaría para el martes 3 de marzo, debido a que el aire cargado de humedad proveniente del sur quedará atrapado entre altas presiones que se alejarán de la costa este y un sistema de bajas presiones comenzará a formarse en las llanuras.

Lo positivo del paso de este sistema invernal será que traerá lluvias beneficiosas, pues se encargarán de derretir la nieve; aunque el aire se mantendrá frío en algunas zonas del Noreste con el propósito de que el hielo y las nevadas no desaparezcan.

La persistencia de esta masa de aire gélido en la superficie generará alerta en Virginia y Carolina del Norte ante el riesgo de lluvia helada. Se prevé que esta serie de tormentas dejaría acumulaciones de hielo de entre 2,5 y 6,35 mm.

Mientras tanto, en el norte del país, un sistema más intensos reducirá las nevadas, pero ampliará la zona afectada por precipitaciones congelantes. Si bien se esperan hasta 5 pulgadas de nieve en Nueva York, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts para el miércoles 4 de marzo, los acumulados más intensos se concentrarán en zonas de mayor altitud.

