La acumulación de nieve prevista complicaría el traslado de los vehículos en más de una decena de estados. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
El mal tiempo en Estados Unidos se mantendrá en diversos estados hasta la próxima semana. Según los reportes meteorológicos recientes, varias jurisdicciones podrían recibir hasta 15 centímetros de . Ante esta posible situación, las autoridades han emitido a los ciudadanos que tomen sus precauciones y desistan de cualquier plan para que salvaguarden su integridad física. En los siguientes párrafos, te revelaré qué áreas del país resultarán impactadas con el paso de esta nueva tormenta invernal.

De acuerdo a una información de , un total de 22 estados del país, especialmente aquellos que conforman desde el Medio Oeste hasta el Noreste, esperan condiciones meteorológicas preocupantes a inicios de la próxima semana.

Los meteorólogos de Accuweather advierten que, tras una serie de nevadas ligeras previstas para este fin de semana desde Dakota del Sur hasta el Valle de Ohio y desde Montana hasta el Alto Medio Oeste, se está gestando un sistema invernal de mayor rango. Dichas precipitaciones servirán para el origen de un fenómeno meteorológico más potente.

Entonces, se prevén nevadas de más de 6 pulgadas (15 centímetros) en diversos sectores, siendo el sureste de Nueva Inglaterra la zona con mayores probabilidades de registrar las acumulaciones más severas, así informó Berry Rayno, climatólogo del medio citado.

Los estados afectados podrían recibir hasta 6 pulgadas de nieve para el inicio de la próxima semana. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Cuáles son los 22 estados que podría resultar afectados con el paso de la tormenta invernal

Los informes meteorológicos advierten que, durante los primeros días de la semana entrante, se registrará la caída de nieve, aguanieve y lluvia gélida, acompañada de un ambiente de congelación en los siguientes estados:

  • Minnesota
  • Iowa
  • Missouri
  • Wisconsin
  • Illinois
  • Michigan
  • Indiana
  • Ohio
  • Kentucky
  • Pensilvania
  • Virginia Occidental
  • Virginia
  • Maryland
  • Delaware
  • Nueva Jersey
  • Nueva York
  • Connecticut
  • Rhode Island
  • Massachusetts
  • Vermont
  • New Hampshire
  • Maine
Se espera que Nueva York sea una de las ciudades más impactadas ante el paso de esta nueva tormenta invernal. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
En caso residas en las principales áreas metropolitanas de Chicago, Detroit, Nueva York y Nueva Inglaterra, tendrás que prepararte porque las condiciones serán más severas. Se prevé que las carreteras estén resbaladizas, las superficies se congelarán rápidamente y posiblemente existan retrasos en los vuelos.

Se espera que los efectos de la tormenta invernal cobren fuerza entre el lunes 2 y martes 3 de marzo, pero comenzarán a disminuir con el transcurrir de las horas. Pese a ello, el pronóstico puede variar, por lo que te recomiendo consultar constantemente las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y estés preparado ante cualquier aviso de emergencia.

